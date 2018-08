© afp

Op der 5. Etapp vun der Vuelta ass et um Mëttwoch iwwer 188,7 Kilometer vu Granada op Roquetas de Mar gaangen. No ronn 50 Kilometer huet ee Bierg vun der 3. Kategorie an no 150 Kilometer ee Bierg vun der 2. Kategorie op d'Coureure gewaart. Eng grouss Echappée hat sech zesumme fonnt, déi dann och d'Etapp méi oder wéineger dominéiert hunn. 3 Leit waren an de leschte 40 Kilometer heiraus fortgefuer, fir dann eben ënnert sech d'Victoire auszemaachen. Hei hat de Clarke déi beschte Been, de Molard, deen an engem klenge Grupp hannert him war, kann duerch seng Leeschtung neie Leader ginn. Den eenzege Lëtzebuerger an der Course Ben Gastauer koum mam Peloton an d'Zil.

38 Kilometer huet et e Mëttwoch op der 5. Etapp gedauert, ier sech déi éischt Coureuren aus dem Peloton konnte léisen an eng Echappée sech forméiert huet. No 65 Kilometer ware 25 Coureuren un der Spëtzt: Valerio Conti (UAE Team Emirates), Stephane Rossetto (Cofidis), Floris De Tier, Sepp Kuss (LottoNL-Jumbo), Alessandro De Marchi, Brent Bookwalter (BMC), Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Maxime Monfort (Lotto-Soudal), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Andrey Amador (Movistar Team), Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Bauke Mollema, Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Davide Villella (Astana), Alexandre Geniez (Groupama-FDJ), Hermann Pernsteiner, Franco Pellizotti (Bahrain-Merida), Mikel Iturria (Euskadi-Murias), Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), Jai Hindley (Team Sunweb), José Mendes (Burgos-BH), Simon Clarke (Education First-Drapac), Merhawi Kudus (Dimension Data), Maurits Lammertink and Pavel Kochetkov (Katusha-Alpecin).No 85 Kilometer loung de Virsprong vun der Echappée bei 3 Minutten an 48 Sekonnen. Ma d'Entente bei de Coureuren un der Spëtzt war net esou ideal. Ëmmer nees gouf et Attacken a verschidde Coureure wollten d'Gléck selwer forcéieren. Eng Grupp vun dräi Leit, Mollema, Clarke an de Marchi, haten et du gepackt, fir sech e bëssen ofzesetzen. 35 Kilometer virun der Arrivée hate si op hir fréier Begleeder eng Avance vu knapp 1 Minutt a 40 Sekonnen op de Peloton ronn 5 an eng Hallef Minutt. Och e kuerze Platten huet de Mollema net dovunner ofgehalen, fir weider an deem Grupp dobäi ze bleiwen.Déi Avance ass an den nächste Kilometer weider erofgaangen, mä no der Kopp vum Alto El Marchal vun der zweeter Kategorie konnte si d'Avance nees e bëssen ausbauen. Eng 15 Kilometer virun der Arrivée haten déi 3 Leit un der Spëtzt eng Avance vun iwwert enger Minutt op eng Konterattack, iwwert 1 Minutte 45 Sekonnen op dat, wat nach vun der Echappée iwwereg war an iwwer 6 Minutten op de Peloton. Eng Gefor fir de Leadertrickot war am zweete Grupp ënnerwee, well de Molard konnt dësen Trikot wärend der Etapp virtuell iwwerhuelen. Et huet also elo och geheescht, datt am Peloton den Tempo muss eropgesat ginn.Un der Spëtzt hunn déi dräi Coureure vill taktéiert a sech bekuckt, esou datt hire Virsprong ëmmer méi kleng ginn ass. 1 Kilometer virun der Arrivée hate si op de Grupp vum Molard nach knapp 20 Sekonnen Avance. Et sollt fir déi dräi zum Schluss awer knapp duergoen. De Clarke konnt sech aus där Grupp duerchsetzen an d'Etapp gewannen, dat virum Mollema an dem Marchi. 8 Sekonnen no hinne koum dann d'Grupp ronderëm de Molard eragefuer, dat mat genuch Avance op de Peloton, fir datt de Fransous den neie Leader vun der Vuelta ka ginn.

De Ben Gastauer ass mam Peloton iwwert d'Arrivée gefuer, datt als 89.

Am General huet de Ben Gastauer elo als 30. e Retard vu 4 an enger hallwer Minutt.Och de Kwiatkowski de rouden Trikot muss ofginn, kann hie weider am grénge Maillot fueren. Hei huet hie 46 Punkten an domadder eng Avance vun 13 Punkten op de Valverde a vu 16 op de Clarke. Den Trikot vum beschte Biergfuerer bleift weider op de Schëllere vum Mate, deen 36 Punkten huet. 16 Punkten hannert him ass de Rolland a 24 dohannert de King.