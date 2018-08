Op der 2. Etapp am Tour duerch Holland gouf et eng weider Victoire fir d'Annemiek van Vleuten.

Op der 2. Etapp am Tour duerch Holland ass et iwwer 132 Kilometer vun Nijmegen op Nijmegen gaangen. An dem leschte vun insgesamt 7 Tier huet sech d'Annemiek van Vleuten vun hire Konkurrentinnen ofgesat. D'Hollännerin huet sech op de leschte Kilometer kuerz verfuer, ma och dat sollt d'Victoire net verhënneren. D'Cyclistin vun der Ekipp Boels Dolmans hat um Enn e Virsprong vun 12 Sekonnen op d'Slowenin Eugenia Bujak an d'Italienerin Elena Cecchini.De Parcours op der 2. Etapp war ganz selektiv, sou datt ganz vill Vëlosfuererinnen opginn hunn. Net méi mat dobäi sinn och déi zwou Lëtzebuergerinnen Christine Majerus a Chantal Hoffmann. Si hunn opginn.Am General féiert d'Annemiek van Vleuten elo mat 29 Sekonnen op d'Eugenia Bujak. Déi Drëtt am General ass d'Ellen van Dijk op 30 Sekonnen.

D'Klassement vun der 2. Etapp

1 van Vleuten Annemiek Mitchelton-Scott 3:28:292 Bujak Eugenia BTC City Ljubljana 0:123 Cecchini Elena Canyon SRAM Racing ''4 Cavalli Marta Valcar PBM ''5 Spratt Amanda Mitchelton-Scott ''6 Bertizzolo Sofia Astana Womens Team ''7 Slik Rozanne FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope ''8 Bronzini Giorgia Cylance Pro Cycling ''9 Cordon-Ragot Audrey Wiggle High5 ''10 van Dijk Ellen Team Sunweb ''

De General no der 2. Etapp

1 van Vleuten Annemiek Mitchelton-Scott 3:32:412 Bujak Eugenia BTC City Ljubljana 0:293 van Dijk Ellen Team Sunweb 0:304 Kirchmann Leah Team Sunweb 0:315 Brand Lucinda Team Sunweb 0:326 van der Breggen Anna Boels - Dolmans Cycling Team 0:337 Spratt Amanda Mitchelton-Scott 0:378 Cecchini Elena Canyon SRAM Racing 0:389 Mackaij Floortje Team Sunweb 0:4010 Markus Riejanne WaowDeals Pro Cycling ''