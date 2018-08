Eng kleng Echappée huet sech fréi ofgesat, ma, anescht wéi déi leschten Deeg, huet de Peloton si net zéie gelooss. Esou war déi Aventure och eng 30 Kilometer virun der Arrivée eriwwer an de Peloton huet sech op de Wee a Richtung Arrivée gemaach, eng gutt Chance also fir d'Sprinter, wou de Bouhanni déi beschte Been hat. De Ben Gastauer koum mam zweete Peloton an engem Retard vun 104 Sekonnen iwwert d'Arrivée.

De Profil

De Resumé vun der Etapp

Porte, Maté, Cubero

De Porte (BMC) hat direkt nom Start attackéiert, ma laang ass hien net eleng Vir gefuer. De Mate (COF) an de Cubero (BBH) hate sich him séier ugeschloss. Séier hu si 3 Minutten Avance erausgefuer, ma dobäi sollt et och bleiwen. De Peloton huet si net vill méi wäit fortkomme gelooss, 100 Kilometer virun der Arrivée war de Virsprong nach bei 2 Minutten a 50 Sekonnen. An der éischter Montée vum Dag, wou de Mate d'Punkte sammele a säi Virsprong ausbaue konnt, war d'Echappée awer nees méi séier, wéi de Peloton an de Virsprong ass op bal 4 Minutte geklommen. Dat awer just fir eng kuerz Zäit, well dono ass de Peloton nees séier op 2 Minutten erukomm, datt 70 Kilometer virun der Arrivée.An der 2. Montée vum Dag, déi 3 Punkte nees fir de Mate, ass dunn de Virsprong nees kuerz Zäit eropgaangen, fir dono och erëm séier ze falen. 35 Kilometer virun der Arrivée louch hire Virsprong nach just bei eppes méi wéi 45 Sekonnen. Well dem Cubero den Tempo net héich genuch war, huet hie probéiert, fir eleng op d'Arrivée ze fueren, ma 29 Kilometer virun der Arrivée gouf hie vum Peloton geschléckt.Ma de Peloton war nees fréi zesumme komme an ass dowéinst nach eng Kéier ausernee gebrach. Dëst d'Kéier hate sech déi meescht d'Leader mat hiren Teamkollegen ofgesat, andeem si fir vill Tempo am Peloton gesuergt hunn. Eng 20 Sekonnen hannert hinnen, Stand 16 Kilometer viru Schluss, dann eng zweet Grupp mat ronn 35 Cyclisten dran. Ausgang vun Opbrieche vum Peloton war awer net just den héijen Tempo, ma och eng Chutte vum Felline (TFS), deen nach aner Coureure matgerappt hat. Vir koumen déi zwee Grouss Peloton, doranner och de Ben Gastauer (ALM), nees zesummen. Am zweete Grupp, 90 Sekonnen dohannert dat 3 Kilometer virun der Arrivée, ware Kelderman (SUN), Majka (BOH) a Pinot (GFC).Vir sollten awer d'Sprinter d'Etapp ënnert sech ausmaachen, wou Quick-Step den Tempo forcéiert huet. Et war awer net ee vun hire Coureuren, déi hei sollte gewannen, mä de Bouhanni (COF), deen déi besser Been hat, dat virum Van Poppel (TLJ) a Viviani (QST). Den zweete Peloton hat op si e Retard vun enger Minutt a 44 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp

De Ben Gastauer hat awer zum Schluss net méi d'Been an ass den héijen Tempo vum Peloton net méi matgaangen. Hie koum als 84. zesumme mam zweete Peloton iwwert d'Arrivée.

De General no der Etapp



Am Generalklassement läit den eenzege Lëtzebuerger an der Vuelta elo op der 28. Plaz, mat engem Retard vu 5 Minutten a 55 Sekonnen.Am grénge Maillot bleift op de Schëllere vum Kwiatkowski, deen aktuell 48 Punkten huet, 7 Punkten Avance op den Viviani a 15 op de Valverde. Beschte Biergfuerer ass am Moment de Mate mat 42 Punkten, 22 Punkte virum Rolland an 30 virum King. Hei ass de Ben Gastauer dee 4. mat 7 Punkten.