Eng Echappée huet sech ofgesat an net duerchgesat. Si gouf e puer Kilometer virun der Arrivée agefaangen. Dovunner konnt den Tony Gallopin profitéieren, dee sech um leschte Kilometer eleng duerchgesat huet.

De Profil

De Resumé vun der Etapp

🏁 97km | Etapa/Stage 7⃣ #LaVuelta18



🔝 Cabeza de carrera | Front of the race

·······

············

🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️ Peloton ➡ +2'55" pic.twitter.com/kN9lErhIXM — La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2018

🔁📽 Aquí está el momento en el que el pelotón neutralizó a Woods #LaVuelta18 pic.twitter.com/jhTCow2onN — La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2018

🏁 Etapa 7 | Stage 7 #LaVuelta18



🔥🔥🔥 @tonygallopin 🔥🔥🔥



🎙 ¿Qué le preguntarías? | What would you ask him? pic.twitter.com/pcCkKC1NLo — La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2018

Um 12:32 Auer ass d'Etapp lancéiert. Et hunn direkt 7 Coureuren attackéiert, de Peloton war awer direkt hannendrun. Weider 7 Coureure sinn op déi éischt opgeschloss. Den Ecart no 2 km: 9 Sekonnen.Den Alexis Gougeard (AG2R-La Mondiale), de Michael Woods (Education First-Drapac), de Floris De Tier (LottoNL-Jumbo), den Nicola Conci (Trek-Segafredo), den Edward Ravasi (UAE Team Emirates), den Alex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA) an den Oscar Rodriguez (Euskadi-Murias) hu sech no 5 km ofgesat an eng Avance vun 29 Sekonnen.No 35 km hunn déi 7 e Virsprong vun 2'25 Minutten. No enger Stonn hunn déi éischt 39.3 km hannert sech an en Ecart, deen tëschent 2'30 an 3 Minutte läit.Bei de leschten 100 km huet d'Echappée en Ecart vun 2'58 Minutten. Si fuere mat enger Moyenne vu 42.5 km/h.Den éischte Bierg vun der 3. Kategorie erreecht d'Echappé géint 15:10 Auer. Deen Éischten um Bierg war de Floris De Tier (LottoNL-Jumbo), den Oscar Rodriguez (Euskadi-Murias) an den Alexis Gougeard (AG2R-La Mondiale) kommen als 2. respektiv 3. Si haten eng Avance vun 2'55 Minutten op de Peloton.Déi 50 km hat d'Echappée e Virsprong vun 2'05 Minutten, 20 km just nach 1 Minutt. Duerch eng Chutte vum Mitchell Docker (Education First-Drapac), Tiesj Benoot (Lotto Soudal) an dem Simone Petilli (UAE Team Emirates) si vill Coureure ofgebremst ginn an hänken hannendrun.Déi lescht Montée attackéiert de Michael Woods eleng. Hien huet eng Avance vun 35 Sekonnen 2 km virum Sommet.De Luis Mas (Caja Rural-Seguros RGA) attackéiert 8 km virun der Arrivée, säin Ecart gëtt awer net méi grouss wéi 7 Sekonnen. Bei de leschte 7 km huet sech e klenge Grupp forméiert. Ugefouert vum George Bennett (LottoNL-Jumbo) a Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo). De Luis Mas ass vum Peloton mat nach 30 Coureuren ageholl ginn. De Jesus Herrada (Cofidis) attackéiert an de leschte 5,5 km, ouni kënnen e groussen Ecart opzebauen. Knapps 2 km virun der Arrivée gëtt hie vum Tony Gallopin (AG2R) iwwerholl.De Gallopin wënnt um Enn d'Etapp. 2. ass de Sagan an 3. de Valverde.

D'Klassement vun der Etapp

De Ben Gastauer koum als 91. op d'Arrivée, dat mat engem Retard vun 8 Minutten a 7 Sekonnen op de Vainqueur.

De General no der Etapp



Am Generalklassement huet de Ben Gastauer elo als 44. e Retard vu bal 14 Minutten.De grénge Maillot huet de Kwiatkowski missen un de Valverde ofginn, de Spuenier huet elo 51 Punkten an eng Avance vun 3 Punkten. Drëtten ass de Peter Sagan mat 43 Punkten. Beschte Grimpeur bleift de Mate mat 42 Punkten. Op Plaz 2 ass de Rolland mat 20 Punkten, de King ass drëtten mat 12 Punkten an de Gastauer de Véierte mat 7.