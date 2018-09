© AFP

Op der 8. Etapp vun der Vuelta ass et um Samschdeg iwwer 195 Kilometer vu Linares op Almaden gaangen. Ee Bierg vun der 3. Kategorie stoung hei fir de Ben Gastauer a Co um Programm an dee leschte Kilometer war liicht steigend.Nodeems d'Echappée vum Dag 6 Kilometer virun der Arrivée agefaange gi war, ass d'Decisioun am Sprint gefall. Hei ass de Valverde op de leschte Meter nach laanscht de Sagan gefuer an huet sech d'Etappe-Victoire geséchert. Op déi drëtte Plaz ass de van Poppel gefuer. De Ben Gastauer ass e Samschdeg als 60. op 32 Sekonnen iwwer d'Arrivée gefuer.Leader am General bleift de Molard. De Fransous huet e Virsprong vu 37 Sekonnen op de Valverde an der 48 op de Buchmann. De Ben Gastauer ass de 45. op 14 Minutten an 29 Sekonnen.Um Sonndeg waart dann nees eng Biergetapp mat Arrivée um Sommet op d'Coureuren.

De Profil

© Screenshot

De Resumé vun der Etapp

Um Samschdeg huet et op der 8. Etapp net laang gedauert, bis et déi éischt Attack gouf. Direkt bei Kilometer 1 hu sech nämlech den Tiago Machado (Katusha-Alpecin), de Jorge Cubero (Burgos-BH) an den Hector Saez (Euskadi-Murias) aus dem Peloton ofgesat. De grousse Pak vun de Coureure war mat dëser Echappée averstanen an huet déi Dräi fuere gelooss. No 10 Kilometer hat den Trio schonn eng Avance vun 3 Minutten.Hannert der Echappée huet de Peloton et méi roueg ugoe gelooss. Fir de Lammertink war et um Samschdeg kee gudden Dag, den Hollänner huet wéinst gesondheetleche Problemer missen opginn. Deen éischten Abandon bei dëser Vuelta.De Virsprong vun der Echappée ass konstant an d'Luucht gaangen a loung 120 Kilometer virun der Arrivée bei 12 Minutten a 5 Sekonnen.100 Kilometer virun der Arrivée hunn dunn d'Sprinterekippen am Peloton den Tempo lues ugezunn an den Ecart ass erofgaangen. 40 Kilometer virun der Arrivée waren et nach 4 Minutten.Bei nach 6 Kilometer ze fueren, war d'Aventure an der Echappée vum Machado, dem Cubero an dem Saez eriwwer. Si goufe vum Peloton agefaangen.Déi lescht puer Honnert Meter ass et liicht biergop gaangen an et ass zu engem Sprint vun engem gréisse Grupp komm. Hei ass de Valverde op de leschte Meter nach laanscht de Sagan gefuer an huet sech d'Etappe-Victoire geséchert. Op déi drëtte Plaz ass de van Poppel gefuer. De Ben Gastauer ass e Samschdeg als 60. op 32 Sekonnen iwwer d'Arrivée gefuer.Leader am General bleift de Molard. De Fransous huet e Virsprong vu 37 Sekonnen op de Valverde an der 48 op de Buchmann.

D'Klassement vun der Etapp



1 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 04H 35' 54'' -2 PETER SAGAN 41 BORA - HANSGROHE 04H 35' 54'' -3 DANNY VAN POPPEL 138 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04H 35' 54'' -4 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN - MERIDA 04H 35' 54'' -5 GIACOMO NIZZOLO 167 TREK - SEGAFREDO 04H 35' 54'' -6 JESUS HERRADA 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 35' 54'' -7 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON - SCOTT 04H 35' 54'' -8 BJORG LAMBRECHT 65 LOTTO SOUDAL 04H 35' 54'' -9 IVAN GARCIA CORTINA 2 BAHRAIN - MERIDA 04H 35' 54'' -10 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04H 35' 54'' -...60 BEN GASTAUER 15 AG2R LA MONDIALE 04H 36' 26'' + 00H 00' 32''

De General no der Etapp



1 RUDY MOLARD 54 GROUPAMA - FDJ 31H 20' 34'' -2 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 31H 21' 11'' + 00H 00' 37''3 EMANUEL BUCHMANN 42 BORA - HANSGROHE 31H 21' 22'' + 00H 00' 48''4 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON - SCOTT 31H 21' 25'' + 00H 00' 51''5 TONY GALLOPIN 14 AG2R LA MONDIALE 31H 21' 33'' + 00H 00' 59''6 MICHAL KWIATKOWSKI 145 TEAM SKY 31H 21' 40'' + 00H 01' 06''7 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN - MERIDA 31H 21' 45'' + 00H 01' 11''8 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 31H 21' 48'' + 00H 01' 14''9 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 31H 21' 52'' + 00H 01' 18''10 ENRIC MAS NICOLAU 95 QUICK - STEP FLOORS 31H 21' 57'' + 00H 01' 23''