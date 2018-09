X

Klickt Iech duerch d'Fotoen op pressphoto.rtl.lu.

No 2 Etappe läit de Marco Brenner am General a Féierung. Hien huet e Virsprong vun 1 Minutt a 24 Sekonnen op den Emil Iwersen. De beschte Lëtzebuerger no 2 Deeg Course ass de Gilles Miny als 30.. Hien huet e Réckstand vu 4 Minutten a 37 Sekonnen.Um Sonndeg waart déi lescht Etapp op d'Coureuren. Hei geet et iwwer 72 Kilometer vu Mamer op Mamer.

2. Etapp

Um Samschdeg hunn op der 2. Etapp 62 Kilometer op déi jonk Coureure gewaart. Hei ass et vun Ueweraanwen op Hueschtert gaangen. De Marco Brenner huet sech hei en solitaire duerchgesat. Hien hat e Virsprong vun 19 Sekonnen op de Cian Uijtdebroeks. De Mats Wenzel huet sech als 18. op 2 Minutten an 53 Sekonnen klasséiert. De Gilles Miny ass als 34. op 3 Minutten a 16 Sekonnen iwwert d'Arrivée gefuer.

1. Etapp

© Maya & Robert Straus

Op der éischter Etapp ass et e Freideg iwwer 76,5 Kilometer vun Alzeng op Alzeng gaangen. Den Emil Iwersen war hei de Séiersten. Hien huet sech virum Marco Brenner an dem Adam Jorgensen duerchgesat. De Peloton, an deem och de Gilles Miny vertruede war, hat e Réckstand vun 1 Minutt an 21 Sekonnen.