De Profil vun der Etapp war als Biergetapp anzestufen, mat enger schwéierer Arrivée um Col zu La Covatilla.Den Amerikaner Ben King (Dimension Data) wënnt um Enn um Sommet vun La Covatilla mat 48 Sekonne Virsprong virum Bauke Mollema (Trek-Segafredo). Drëtte gëtt den Dylan Teuns (BMC Racing Team).De Rudy Molard (Groupama), dee virun der Etapp Leader am General war, konnt den Tempo vum Peloton an der Schlussmontée net méi matgoen a verléiert 6 Minutten an 23 Sekonnen op de Vainqueur an domat och seng Féierung am General. Neie Leader ass de Simon Yates mat enger Sekonn virum Alejandro Valverde. Drëtten ass elo den Nairo Quintana.De Ben Gastauer gëtt den 59. mat engem Réckstand vun 10 Minutten an 49 Sekonnen. Am General ass de Lëtzebuerger elo den 42. op iwwer 21 Minutten.

De Profil

© Screenshot

De Resumé vun der Etapp

Kuerz nom Depart zu Talavera de la Reine hat sech eng Echappée vun 11 Coureure vum Peloton ofgesat. Mat an der Echappée waren den Dylan Teuns (BMC Racing Team), den Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), de Ben King (Dimension Data), de Reto Hollenstein (Katusha-Alpecin), den Thomas Leezer (LottoNL-Jumbo), de Bauke Mollema (Trek-Segafredo), de Jesus Ezquerra (Burgos-BH), de Lluis Mas (Caja Rural-Seguros RGA), de Luis Angel Mate, de Kenneth Vanbilsen (Cofifds) an den Aritz Bagües (Euskadi-Murias).No gutt 30 Kilometer koum et zu enger Chute, woubäi de Mikael Chérel (AG2R-La Mondiale), de Loic Chetout (Cofidis) an de Garikoitz Bravo (Euksadi-Murias) et am schroosten erwëscht hunn. Si konnten trotz liichte Blessure weidermaachen.Déi éischt Biergwäertung vum Dag vun der 1. Kategorie konnt sech no 52.3 km den Luis Angel Mate (Cofidis), deen domat seng Féierung an dësem Klassement op tëschenzäitlech 52 Punkten ausbaue konnt.Um zweete Sommet vun der Etapp war et och de Luis Angel Mate, dee sech déi 3 Punkte séchere konnt, dëst virum Bauke Mollema an dem Ben King.De Sommet vun der Biergwäertung vun der 2. Kategorie no 98 Kilometer huet de Mate aus der Echappée eraus och als Éischten areecht an huet weider 5 Punkte gesammelt.Ronn 75 Kilometer virun der Arrivée konnt sech d'Spëtzegrupp ee Virsprong vu knapp iwwer 9 Minutte erausfueren.29 Kilometer virun der Arrivée gouf et dann déi éischt Attack am Spëtzegrupp, dës vum Thomas de Gendt, mee de King, de Mollema, de Mas, den Teuns an den Hollenstein konnten um Thomas de Gendt dru bleiwen. Am Peloton gouf lues a lues den Tempo verschäerft sou dass de Virsprong 23 Kilometer virun der Arrivée nach bei 7 Minutten an 35 Sekonne louch.18 Kilometer virun der Arrivée huet sech de Ben King aus dem Spëtzegrupp ofgesat an huet et gutt 15 Kilometer eleng probéiert.Den Amerikaner wënnt um Enn um Sommet vun La Covatilla mat 48 Sekonne Virsprong virum Bauke Mollema. Drëtte gëtt den Dylan Teuns. De Ben Gastauer kënnt als 59. mat engem Réckstand vun 10 Minutten an 49 Sekonnen.De Rudy Molard (Groupama), dee virun der Etapp Leader am General war, konnt den Tempo vum Peloton an der Schlussmontée net méi matgoen a verléiert um Enn als 43. 6 Minutten an 23 Sekonnen a verléiert domat och seng Féierung am General. Neie Leader ass de Simon Yates mat enger Sekonn Virsprong virum Alejandro Valverde. De Ben Gastauer ass am General den 42. op iwwer 21 Minutten.

D'Klassement vun der Etapp



1 BENJAMIN KING 106 TEAM DIMENSION DATA 05H 30' 38'' -2 BAUKE MOLLEMA 161 TREK - SEGAFREDO 05H 31' 26'' + 00H 00' 48''3 DYLAN TEUNS 37 BMC RACING TEAM 05H 33' 16'' + 00H 02' 38''4 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 05H 33' 18'' + 00H 02' 40''5 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 05H 33' 18'' + 00H 02' 40''6 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 05H 33' 18'' + 00H 02' 40''7 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 05H 33' 21'' + 00H 02' 43''8 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN - MERIDA 05H 33' 24'' + 00H 02' 46''9 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON - SCOTT 05H 33' 27'' + 00H 02' 49''10 GEORGE BENNETT 132 TEAM LOTTO NL - JUMBO 05H 33' 40'' + 00H 03' 02''

De General no der Etapp



1 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON - SCOTT 36H 54' 52'' -2 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 36H 54' 53'' + 00H 00' 01''3 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 36H 55' 06'' + 00H 00' 14''4 EMANUEL BUCHMANN 42 BORA - HANSGROHE 36H 55' 08'' + 00H 00' 16''5 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN - MERIDA 36H 55' 09'' + 00H 00' 17''6 TONY GALLOPIN 14 AG2R LA MONDIALE 36H 55' 16'' + 00H 00' 24''7 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 36H 55' 19'' + 00H 00' 27''8 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 36H 55' 24'' + 00H 00' 32''9 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 36H 55' 35'' + 00H 00' 43''10 GEORGE BENNETT 132 TEAM LOTTO NL - JUMBO 36H 55' 40'' + 00H 00' 48''