1231 Cyclisten aus 33 Natiounen hate sech bei dëser 29. Editioun ageschriwwen. Och wann d'Aschreiwunge liicht zeréckgaange sinn, am Verglach zum leschte Joer, wäisst sech de President vum ACC Contern, de Alain Conter, zefridden.D’Nowuesstalenter Pit a Misch Leyder haten sech ënnert Coureure gemëscht, mä och e Michel Ries huet een op der Startlëscht erëmfonnt. De jonke Cyclist, deen beim Tour de l’Avenir op déi10. Platz koum, huet et hei awer méi roueg ugoen gelooss.D’Anne-Sophie Harsch, huet déi nächst Woch eng Etappecourse um Programm an huet dës Cyclosportive als Training genotzt.Nom Kilometer 119 waren 3 Leit un der Spëtzt, dorënner de Mich Leyder vum VC Dikrech. De Sprint sollt hien awer géint de Marvin Tasset verléieren, sou datt hien um Enn den Zweete gëtt.Bei der Charly Gaul gouf et dëst Joer awer och ee méi uergen Accident. Vir am Grupp war e jonke Belsch, dee 1990 gebuer ass, an enger Descente frontal mat engem Auto Kollidéiert. Hie gouf dobäi uerg blesséiert.