De Jempy Drucker huet e Kontrakt op 2 Joer bei Bora-Hansgrohe ënnerschriwwen.

Hien gëtt domadder Teamkolleg vum Peter Sagan a soll dësen bei de Klassiker am Fréijoer ënnerstëtzen.





Extrait Jempy Drucker



D'Ekipp huet wierklech gepushed, fir datt de Jempy Drucker bei si an d'Ekipp kënnt, ebe fir en Deel vum Kär ze ginn, deen de Sagan an de Klassiker soll ënnerstëtzen. Et ass eng Ekipp, déi sech an de leschte Jore gutt entwéckelt huet, seet de Jempy Drucker, an dat ass eppes, wat motivéiert, fir dat nächste Joer bei hinnen ze fueren.