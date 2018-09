© twitter @lavuelta

Um Dënschde stoung eng flaach Etapp um Programm. Op deenen 177 km konnt den Elia Viviani sech virum Peter Sagan duerchsetzen. Déi zwee Leit aus der Echappée hu missen am Bierg vum Dag lassloossen.41 km virun der Arrivée koum et zu enger Chute vum Simone Petilli, deen doropshin d'Course huet misse verloossen.Op deene leschte Kilometer haten direkt méi Coureure mat technesche Problemer ze kämpfen.Den Dan Martin UAE Team Emirates) ass net méi op de Start gaangen, fir bei der Gebuert vu sengen Zwillinge kënnen dobäi ze sinn.

De Profil

De Resumé vun der Etapp

🏁 110km | Etapa 10 - Stage 10 #LaVuelta18



🔝 J. Ezquerra, T. Machado

···

·········

·················

🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️ Peloton ➡ +3'40" pic.twitter.com/dWdvUTrGyY — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2018

Unfortunately @SimonePetilli’s injuries mean that he has had to abandon #LaVuelta18. Get well soon Simone! #UAETeamEmirates — @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) September 4, 2018

🏁 30km | Etapa 10 - Stage 10 #LaVuelta18



✊ Todos juntos | All together pic.twitter.com/2B06Gei8IO — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2018

Iwwer 177 km ass et um Dënschdeg vu Salamanca op Bermillo de Sayago gaangen. Um 13.30 Auer sinn d'Coureure fortgefuer an den Tempo ass héichgehale ginn. No 6 km ass de Peloton nach ëmmer zesummen.De Jesus Ezquerra (Burgos-BH) ka sech no 10 km mat engem Ofstand vun 9 Sekonnen ofsetzen. Nodeems de Peloton méi lues gemaach huet, huet den Ezquerra no 13 km eng Avance vun 52 Sekonnen. No 15 km kann e säin Ecart schonn op 1 Minutt 52 Sekonnen ausbauen. Den Tiago Machado (Katusha Alpecin) an de Richie Porte (BMC Racing Team) probéieren e puer Mol fortzekommen, mä just dem Machado geléngt et. No 30 km ass de Machado beim Ezquerra a si hunn eng Avance vun 3 Minutten 10 Sekonnen op de Peloton.An der éischter Stonn vun der Course hunn de Machado an den Ezquerra 42,9 km hannert sech. Hir Avance ass op 3 Minutte 40 Sekonne geklommen. No 50 km Course stabiliséiert sech den Ecart tëscht Echappée a Peloton.No 64 km ass den Ecart vun der 2-Mann-Echapée op 3 Minutte 50 Sekonne.Nach 100 km ze fueren: déi Zwee an der Echappée hunn nach eng Avance vun 3 Minutten 15 Sekonnen.Zwou Stonne Course sinn den Tiago Machado an de Jesus Ezquerra mat enger Moyenne vun 42,1 km/h gefuer.De Marcus Burghardt (Bora-Hnasgrohe), de Kasper Asgreen (Quick-Step Floors), de Kiel Reijnen (Trek-Segafredo) an de Stephane Rossetto (Cofidis) maachen den Tempo am Peloton an halen den Ecart vun der Echappée ënnert 3 Minutten.D'Course ass op den éischten 100 km roueg verlaf an och beim Ravitaillement ass et zu kenge Virfäll komm. Bei der Mark vun de leschte 70 km hat de Peloton e Retard vun nëmmen nach 2 Minutten.41 km virun der Arrivée koum et hannen am Peloton zu enger Chute vum Simone Petilli (UAE Team Emirates). Och den Jelle Wallays (Lotto Sudal) war gefall, mä war erëm séier um Vëlo. Den Dokter war direkt beim Petilli op der Plaz. Kuerz dono ass e mat der Ambulanz an d'Klinik komm.Beim Intermediaire-Sprint beim Kilometer 135.3 war de Jesus Ezquerra als éischt iwwert d'Linn. Zweete war den Machado an drëtten den George Bennett (LottoNL-Jumbo).Wou et an de Bierg vum Dag gaangen ass, Alto de Fermoselle, haten de Machado an den Ezquerra nach eng Avance vun 1 Minutt 18 Sekonnen. Wärend der Montée konnt een dem Ecart nokucken, wéi e geschmolt ass. An der Halschent vum Bierg huet den Ezquerra misse lass loossen a gouf séier vum Peloton geschléckt. Mä och de Machado huet sech 2 Kilometer virum Sommet misse geschloe ginn.Éischten um Bierg war den Alejandro Valverde (Movistar), zweeten de Pieter Serry (Quick-Step Floors) an drëtten den Nairo Quintana (Movistar).22 km virun der Arrivée: Attack vum Diego Rubio (Burgos-BH). Hie konnt sech eng Avance vun 23 Sekonnen erausfueren. Dës sollt um Enn awer net duer goen, fir d'Etapp kënne fir sech z'entscheeden.Seng Avance konnt de Rubio bis 9 km virun der Arrivée bäibehalen, éier e vum Peloton ageholl ginn ass.D'Sprinter-Equippen hu sech op de leschte 5 km forméiert a probéiert hir Leaderen fir déi laang Finall gutt ze positionéieren.Um Enn konnt sech den Elia Viviani duerchsetzen.

D'Klassement vun der Etapp

© lavuelta.es

De General no der Etapp