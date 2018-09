© afp (Archiv)

De Lëtzebuerger Champion ass an der nämmlechter Zäit ewéi de Gewënner iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer. De Bob Jungels verbessert sech mat dësem Resultat op déi 7. Plaz am General.Säin Teamkomerod Julian Alaphilippe konnt iwwerdeems d'Etapp fir sech entscheeden, dat virum Patrick Bevin an dem Emils Liepins.Am General konnt elo de Patrick Bevin d'Féierung iwwerhuelen. Den Australier huet zwou Sekonnen Avance op säi Landsmann Cameron Meyer an de Fransous Julian Alaphilippe. De Bob Jungels huet hei ee Retard vun 12 Sekonnen.Am Kampf ëm de Biergtrikot läit de Lëtzebuerger elo op der zweeter Plaz. De Profi vu Quick-Step Floors huet 17 Punkten op sengem Kont. Op der 1. Plaz läit de Scott Davis mat 26 Punkten.De Jempy Drucker kënnt en Dënschdeg op déi 58. Plaz mat engem Retard vun 1 Minutt an 23 Sekonnen. Am General ass de Coureur vun der Ekipp BMC elo de 55. op 4 Minutten a 55 Sekonnen.Nach bis e Sonndeg kämpfen d'Coureuren ëm d'Victoire beim Tour duerch England.