© twitter la vuelta

Fir de Simon Yates ass et no enger flaacher vum Dënschdeg, deen zweeten Dag am roude Maillot.Nom Abandon vum Simone Petilli sinn nach 173 Coureuren op de Start gaangen. Den Nacer Bouhanni, den Alexis Gougeard an de Georg Preidler hunn d'Vuelta misse verloossen.Wärend der ganzer Etapp sinn et eng etlech Attacke ginn. Um Enn konnt sech den Alessandro De Marchi duerchsetzen.

De Profil

De Resumé vun der Etapp

🇪🇸 Salida etapa 11 desde Mombuey.



🇬🇧 Stage 11 starts from Mombuey. #LaVuelta18 pic.twitter.com/tnQdBocLcg — La Vuelta (@lavuelta) September 5, 2018

🏔 Alto do Trives (2ª CAT):

1. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) 5pts

2. Pierre Rolland (EF-Drapac) 3pts

3. Mikel Bizkarra (Euskadi-Murias) 1pt pic.twitter.com/9G9LZFNAyK — La Vuelta (@lavuelta) September 5, 2018

🏔 Alto del Mirador de Cabezoas (3ª CAT):

1. Alessandro De Marchi (BMC) 3 pts

2. Jhonatan Restrepo (Katusha-Alpecin) 2 pts

3. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) 1 pt pic.twitter.com/U22wHttruN — La Vuelta (@lavuelta) September 5, 2018

Um 12:11 Auer ass d'Etapp lancéiert. No 6 km hate sech 6 Coureuren ofgesat, si beim Kilometer 10 awer erëm vum Peloton ageholl ginn. No 20 km hat sech en Trio geformt an eng Avance vu 34 Sekonnen erausgefuer. Ma, no 33 km am éischte Bierg si si vum Peloton geschléckt ginn.D'Coureure haten nawell eng gutt Vitesse drop an hu soumat an enger Stonn 49 km erof gehat.Eng Echappée konnt sech net esou richteg forméieren. E Grupp vun 11 Coureure huet bei Kilometer 73 probéiert sech ewechzemaachen an hunn en Ecart vu 14 Sekonnen erausgefuer. Dorënner de Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), de Pierre Rolland (Education First-Drapac), de Bauke Mollema (Trek-Segafredo) an de Jesus Herrada (Cofidis). Kuerz drop sinn den Merhawi Kudus (Dimension Data) an den Hector Saez (Euskadi-Murias) nach dobäi komm.Nodeems de Peloton sech an zwee gespléckt huet, sinn déi 13 Coureuren erëm vum Grupp mat de Favoritten ageholl ginn.Resumé no zwou Stonne Course: vill Attacken, kee konnt sech esou richteg ofsetzen an en Abandon vum Nacer Bouhanni (Cofidis). Eng intensiv Course um Mëttwoch mat enger Moyenne vun 48 km/h. Kuerz nom Bouhanni hunn den Alexis Gougeard (AG2R-La Mondiale) an de Georg Preidler (Groupama-FDJ) opginn.E weider risege Grupp huet no 105 km probéiert, fortzekommen. Dës Coureure waren dran: Franco Pellizotti (Bahrain-Merida), Nans Peters (AG2R-La Mondiale), Omar Fraile (Astana), Alessandro De Marchi (BMC), Nicolas Roche (BMC), Dylan Teuns (BMC Racing Team), Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), Thibaut Pinot, Léo Vincent (Groupama-FDJ), Tiesj Benoot (Lotto Soudal), Jack Haig (Mitchelton-Scott), Winner Anacona (Movistar), Ryan Gibbons (Dimension Data), Pierre Rolland (Education First-Drapac), Jhonatan Restrepo (Katusha Alpecin), Sergio Henao (Team Sky), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Sergio Pardilla (Caja Rural-Seguros-RGA) a Mikel Bizkarra (Euskadi-Murias).Et huet ausgesinn, wéi wann de Peloton se géing fuere loossen. Beim Bierg Alto do Trives, eng 70 km virun der Arrivée, huet d'Echappée eng Avance vun 3 Minutte 50 Sekonnen. Éischten um Bierg ass de Bauke Mollema, zweeten de Pierre Rolland an drëtten de Léo Vincent.Eng 20 Sekonnen-Avance konnte sech den Thibaut Pinot an den Dylan Teuns nom Bierg erausfueren. Et war awer net fir laang. No 8 km hat de Grupp se erëm agefaangen.Deen nächsten, deen aus der Echappée eraus attackéiert huet, war de Bauke Mollema . Hie ka sech eng Avance vun 30 Sekonnen erausfueren an geet eleng an déi lescht 40 km un der Course. Den Thibaut Pinot, den Alessandro De Marchi , de Rafal Majka, de Jack Haig an de Sergio Henao schléissen 3 km méi spéit op de Mollema op. Si hunn eng Avance vu 16 Sekonnen op d'Poursuivanten an 3 Minutten op de Peloton. Dat war awer net fir laang, de Gros vun de Poursuivante konnt si erëm afänken.Nodeems et nach 23 km waren, huet den De Marchi sech eleng ofgesat. 2 km virum Sommet ass de Restrepo bei hien opgeschloss an déi Zwee konnte sech eng Avance vun 30 Sekonnen op d'Poursuivanten erausfueren.Deen éischten um Sommet vum Alto del Mirador de Cabezoas war den De Marchi, zweeten de Restrepo an drëtten de Mollema. Déi éischt zwee haten eng Avance vun 34 Sekonnen op d'Poursuivanten an 3 Minutten op de Peloton.D'Mini-Echappée vun deenen Zwee huet sech gutt gehalen. Wou et nach 10 km bis op d'Arrivée waren, hate se en Ecart vu 50 Sekonnen op de Grupp Pinot. Weider zwee Coureuren, de Pellizotti an de Peters, si vum Grupp Pinot erausgefuer an haten e Retard vun 48 Sekonnen op déi éischt Zwee an eng Avance vun 39 Sekonnen op déi hannendrun.Déi lescht 4 km huet et ugefaangen, mat reenen, an d'Gruppe sinn ausernee gerappt ginn. Den De Marchi ass dem Restrepo fortgefuer an war erëm eleng vir. Och an de leschte Kilometer fiert den De Marchi eleng eran a konnt esou d'Etapp fir sech entscheeden. De Restrepo gëtt zweeten an den Pellizotti drëtten.

D'Klassement vun der Etapp

© lavuelta.es

De General no der Etapp



Aktuell läit eis nach kee Klassement vir.