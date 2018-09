© AFP

Op der leschter Etapp um Sonndeg ass et iwwer 100 Kilometer vun Alcorcon op Madrid gaangen. Un der Spëtzt vum General huet sech hei wéi gewinnt näischt méi verännert. De Simon Yates huet sech no 21 Etappen d'Victoire vun der 73. Editioun vun der Vuelta geséchert. De 26 Joer ale Coureur vu Mitchelton-Scott huet um Enn e Virsprong vun 1 Minutt a 46 Sekonnen op den Enric Mas aus Spuenien an 2 Minutten a 4 Sekonnen op den Angel Lopez och aus Spuenien.Déi leschten Etapp huet sech den Elia Viviani am Massesprint geséchert. Op d'Plazen zwee an dräi sinn de Peter Sagan an den Giacomo Nizzolo gefuer. De Ben Gastauer ass zäitgläich als 70. iwwert d'Arrivée gefuer.De Ben Gastauer huet sech an de leschte dräi Wochen e puer Mol an der Echappéë gewisen a gëtt um Enn de 36. op 1 Stonn 28 Minutten an 52 Sekonnen.Déi dräi grouss Tier am Cyclissem goufen dëst Joer vun dräi Brite gewonnen. De Chris Froome war am Ufank vum Joer de Beschte beim Giro d'Italia, den Geraint Thomas huet den Tour de France am Summer fir sech entscheet an elo koum nach d'Victoire vum Simon Yates an der Vuelta dobäi.

De Profil

De Resumé vun der Etapp

Déi éischt 40 Kilometer vun der Etapp hunn d'Coureuren et ganz gemittlech ugoe gelooss an et gouf am Peloton schonn emol e bësse gefeiert.Den Igor Anton huet dovunner profitéiert fir senge Supporter Äddi ze soen. De Spuenier zitt no 21 Tier e Schlussstréch ënnert seng Karriär.Eng 55 Kilometer virun der Arrivée gouf dunn den Tempo e bëssen eropgeschrauft an et huet sech e Grupp vu 6 Coureuren aus dem Peloton ofgesat. Mat dobäi den Alessandro De Marchi (BMC Racing Team), den Tiago Machado (Katusha Alpecin), de Jetse Bol (Burgos-BH), de Loïc Chetout, de Stéphane Rossetto (Cofidis) an de Mikel Iturria (Euskadi-Murias).Laang waren déi 6 awer net un der Spëtzt. 44 Kilometer virun der Arrivée koum et zum Regruppement. Laang ass de Peloton awer net zesumme bliwwen. Den Diego Rubio (Burgos-BH), den Joey Rosskopf (BMC Racing Team), den Nikita Stalnov (Astana) an den Garikoitz Bravo (Euskadi-Murias) hu sech duerno ofgesat. Si konnte sech e puer Sekonne Virsprong erausfueren. De Stalnov gouf vun engem Platte gebremst an ass zeréck an de Peloton gefall.D'Sprinter-Ekippen hunn den Ecart op déi dräi Mann un der Spëtzt kleng gehalen. 15 Kilometer virun der Arrivée hat den Trio eng 10 Sekonn Virsprong.6 Kilometer virun der Arrivée gouf de leschte Coureur agefaangen an et gouf sech op ee Sprint preparéiert. Am Massesprint hat den Elia Viviani op en Neits déi beschte Been. Als Zweeten an Drëtte sinn den zu Madrid no den 100 Kilometer iwwert d'Arrivée gefuer.D'Schlussvictoire ass fir de Simon Yates. De 26 Joer ale Coureur vu Michelton-Scott huet um Enn e Virsprong vun 1 Minutt a 46 Sekonnen op den Enric Mas aus Spuenien an 2 Minutten a 4 Sekonnen op Angel Lopez och aus Spuenien.Den Alejandro Valverde huet et um Enn net op de Podium gepackt, ma de Spuenier ka sech iwwert de grénge Maillot freeën. Fir de Valverde ass et déi 4. Victoire, wat bis elo nach kengem gelongen ass. De beschte Biergfuerer war um Enn den Thomas de Gendt, de Maillot Blanc konnt och de Simon Yates gewannen an déi beschten Ekipp bei der Vuelta 2018 war Movistar.

D'Klassement vun der Etapp

1 ELIA VIVIANI 91 QUICK - STEP FLOORS 02H 21' 28'' -2 PETER SAGAN 41 BORA - HANSGROHE 02H 21' 28'' -3 GIACOMO NIZZOLO 167 TREK - SEGAFREDO 02H 21' 28'' -4 DANNY VAN POPPEL 138 TEAM LOTTO NL - JUMBO 02H 21' 28'' -5 MARC SARREAU 56 GROUPAMA - FDJ 02H 21' 28'' -6 JON ABERASTURI IZAGA 212 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 02H 21' 28'' -7 SIMONE CONSONNI 173 UAE TEAM EMIRATES 02H 21' 28'' -

D'Schlussklassement



1 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON - SCOTT 82H 05' 58'' -2 ENRIC MAS NICOLAU 95 QUICK - STEP FLOORS 82H 07' 44'' + 00H 01' 46''3 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 82H 08' 02'' + 00H 02' 04''4 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 82H 08' 52'' + 00H 02' 54''5 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 82H 10' 26'' + 00H 04' 28''6 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA - FDJ 82H 11' 55'' + 00H 05' 57''7 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 82H 12' 05'' + 00H 06' 07''8 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 82H 12' 49'' + 00H 06' 51''9 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN - MERIDA 82H 17' 07'' + 00H 11' 09''10 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 82H 17' 09'' + 00H 11' 11''