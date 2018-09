© AFP (Archiv)

Eng kleng Echappée mat 6 Coureure konnt sech ofsetzen an aus dësem Grupp konnt de Matt Holmes de Sprint-Trikot iwwerhuelen an den Nicholas Dlamini hat genuch Punkte gesammelt, fir de Biergtrickot unzedoen. Ma kuerz virun der Arrivée gouf de Grupp agefaangen, dat well d'Ekippe vun de Sprinter fir vill Tempo gesuergt hunn. Déi beschte Been hat zum Schluss den André Greipel.De Bob Jungels an de Jempy Drucker koume mam Peloton iwwert d'Linn, datt als 31. an 34. a mat der selwechter Zäit, wéi de Gewënner vun der Etapp.Am General huet de Patrick Bevin d'Nues vir, mat 4 Sekonnen Avance op de Cameron Meyer a 6 op den Julian Alaphilippe. Dono komme 4 Coureuren, mat 16 Sekonne Réckstand, dorënner de Bob Jungels, deen als 7. gewäert gëtt. De Jempy Drucker ass den 52. mat engem Réckstand vu bal 5 Minutten.