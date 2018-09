Ras na mBan / Irland Plaz 2 fir Claire Faber (Andy Schleck Cycles Project) op 1. Etapp

D'Lëtzebuergerin Claire Faber gëtt an Irland déi Zweet hannert dem Nina Kessler an iwwerhëlt d'Leaderwäertung an der U23-Wäertung.

Vun RTL