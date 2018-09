© AFP

Op der 12. Etapp an der Vuelta ass et um Donneschdeg iwwer 181 flaach Kilometer vun Mondonedo op Faro de Estaca de Bares. Manon gaangen.Am Ufank vun der Etapp konnte sech 18 Mann aus dem Peloton ofsetzen. De spéideren Gewënner sollt dann och aus der Echappée vum Dag kommen. De Geniez huet sech zum Schluss aus engem Grupp vu 5 Leit am Sprint d'Victoire geséchert. Op d'Plazen zwee an dräi sinn de van Baarle an de Padun gefuer. Am Peloton wollt um Donneschdeg keen d'Verantwortung iwwerhuelen, sou datt de Simon Yates de roude Maillot muss ofginn. De Brit huet als 22. iwwer 11 Minutte verluer. De Jesus Herrade ass elo den neie Leader. De Spuenier ass um Donneschdeg als 16. op 2 Minutten an 32 Sekonnen ukomm.Den Herrada huet am General e Virsprong vun 3 Minutten an 22 Sekonnen op de Simon Yates.De Ben Gastauer ass um Donneschdeg als 73. op 11 Minutte a 54 Sekonnen iwwert d'Arrivée gefuer. Am General ass de Lëtzebuerger de 45. op 28 Minutten an 2 Sekonnen.Déi nächst Deeg dierft et weider Verännerungen am General ginn. Hei geet et nämlech erëm an d'Bierger.

De Profil

De Resumé vun der Etapp

Um Donneschdeg war et an der Vuelta nees een Dag fir eng Echappée. Op de flaachen 181 Kilometer gouf et dann och direkt vun Ufank un Attacken. Séier hu sech Coureuren aus dem Peloton ofgesat. No 18 Kilometer hat sech un der Spëtzt vun der 12. Etapp e Grupp vun 18 Coureure fonnt, déi deen Ament e Virsprong vun 2 Minutten an 12 Sekonnen hat.An der Echappée vum Dag vertruede waren: Vincenzo Nibali, Mark Padun (Bahrain-Merida), Alexandre Geniez (AG2R-La Mondiale), Dylan Teuns (BMC Racing Team), Davide Formolo (Bora-Hansgrohe), Victor Campenaerts, Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Dries Devenyns (Quick-Step Floors), Amanuel Gebregziabher (Dimenstion Data), Tiago Machado (Katusha Alpecin), Dylan Van Baarle (Team Sky), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Valerio Conti (UAE Team Emirates), Pablo Torres (Burgos-BH), Jonathan Lastra, Lluis Mas (Caja Rural-Seguros RGA), Jesus Herrada (Cofidis) a Mikel Bizkarra (Euskadi-Murias).De Peloton huet d'Echappée fuere gelooss, sou datt de Virsprong vu Kilometer zu Kilometer méi grouss ginn ass. No 39 Kilometer loung den Ecart bei 4 Minutten a 35 Sekonnen. An der Hallschent vun der Etapp waren et dunn iwwer 10 Minutten. D'Moyenne loung deen Ament bei 42,5 Kilometer an der Stonn.Am Peloton huet Michelton-Scott, d'Ekipp vum Leader Simon Yates, d'Véierungsaarbecht dunn iwwerholl an esou huet sech de Virsprong vun der Echappée bei ronn 10 Minutte stabiliséiert. Fir de Simon Yates war de Jesus Herrada am geféierlechsten, well hien am General als 22. nëmme 5 Minutten an 45 Sekonnen Réckstand op de Brit hat.Michelton-Scott krut vun de Sprinter-Ekippen um Donneschdeg keng Hëllef, bei hinne war kee Wëllen do, fir d'Echappée nach eng Kéier anzefänken an esou huet ass den Ecart bei 10 Minutte bliwwen.Eng 30 Kilometer virun der Arrivée gouf et dunn déi éischt Attacken am Spëtzegrupp. Den Nibali huet hei als Éischten attackéiert, ma déi aner sinn nogaangen, sou datt den Italiener net fort komm ass.19 Kilometer virun der Arrivée waren et dunn nach 8 Leit un der Spëtzt. Mat dobäi de Brambilla, de Formolo, den Teuns, de Geniez, de Devenyns, de Campenaerts, de Padun an de van Baarle. Si haten e Virsprong vu 40 Sekonnen op de Rescht vun de Coureuren aus der Echappée vum Dag.Déi 8 Mann un der Spëtzt hu gutt zesummegeschafft an 10 Kilometer virun der Arrivée hate si e Virsprong vun 1 Minutt an 20 Sekonnen op e Grupp vun 10 Coureuren an 11 Minutten an 30 Sekonnen op de Peloton mam Leader Simon Yates.Um Enn waren et nach 5 Coureuren, déi ëm d'Victoire gesprint sinn. De Geniez war hei dee Séiersten a konnt sech virum van Baarle an dem Padun duerchsetzen.Den Herrada ass als 16. op 2 Minutten an 32 Sekonnen ukomm, sou datt hien elo den neie Leader ass, well de Simon Yates huet als 22. 11 Minutten an 39 Sekonne verluer.Am General huet den Herrada 3 Minutten an 22 Sekonne Virsprong op de Simon Yates.De Ben Gastauer ass um Donneschdeg als 73. op 11 Minutte a 54 Sekonnen iwwert d'Arrivée gefuer. Am General ass de Lëtzebuerger de 45. op 28 Minutten an 2 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp

1 ALEXANDRE GENIEZ 16 AG2R LA MONDIALE 04H 22' 59'' -2 DYLAN VAN BAARLE 148 TEAM SKY 04H 22' 59'' -3 MARK PADUN 5 BAHRAIN - MERIDA 04H 22' 59'' -4 DYLAN TEUNS 37 BMC RACING TEAM 04H 22' 59'' -5 VICTOR CAMPENAERTS 63 LOTTO SOUDAL 04H 23' 01'' + 00H 00' 02''6 DAVIDE FORMOLO 44 BORA - HANSGROHE 04H 23' 04'' + 00H 00' 05''7 GIANLUCA BRAMBILLA 162 TREK - SEGAFREDO 04H 23' 23'' + 00H 00' 24''8 DRIES DEVENYNS 94 QUICK - STEP FLOORS 04H 23' 47'' + 00H 00' 48''9 THOMAS DE GENDT 64 LOTTO SOUDAL 04H 25' 26'' + 00H 02' 27''10 VALERIO CONTI 174 UAE TEAM EMIRATES 04H 25' 28'' + 00H 02' 29''...16 JESUS HERRADA 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 25' 31'' + 00H 02' 32''...22 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON - SCOTT 04H 34' 38'' + 00H 11' 39''...73 BEN GASTAUER 15 AG2R LA MONDIALE 04H 34' 53'' + 00H 11' 54''

De General no der Etapp



1 JESUS HERRADA 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 50H 28' 56'' -2 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON - SCOTT 50H 32' 18'' + 00H 03' 22''3 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 50H 32' 19'' + 00H 03' 23''4 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 50H 32' 32'' + 00H 03' 36''5 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN - MERIDA 50H 32' 35'' + 00H 03' 39''