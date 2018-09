Op der 2. Etapp vun der Ras na mBan an Irland huet sech d'Anne-Sophie Harsch hannert der Britin Rhona Callander als excellent Zweet klasséiert. D'Decisioun op der 2. Etapp ass am Sprint vun engem deziméierte Peloton gefall. D'Claire Faber ass um Donneschdeg déi 6. ginn a bleift am bloe Maillot vun der beschter jonker Cyclistin.



Duerch déi gutt Resultater ass d'Ekipp Andy Schleck Cycles Women Project am Ekippeklassement op der 1. Plaz.



Leader am General ass d'Franséisin Iris Sachet.