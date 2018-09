Cyclissem-WM zu Innsbruck Lëtzebuerger Nationalekipp mat 16 Coureuren um Depart

Bei der Elite sinn et ë.a. de Bob Jungels, de Jempy Drucker an de Ben Gastauer a bei den Damme sinn et ë.a. d'Christine Majerus an d'Claire Faber.

Vun RTL