En Donneschdeg stoung op der 5. Etapp am Tour duerch England een Ekippenzäitfueren iwwer 14 Kilometer um Programm.

Op der 5. Etapp am Tour duerch England war d'Ekipp LottoNL-Jumbo déi séierst. Déi hollännesch Formatioun hat no 14 Kilometer e Virsprong vu 16 Sekonnen op Quick-Step Floors mam Bob Jungels. Op déi drëtte Plaz ass Katusha Alpecin gefuer. Si haten e Réckstand vun 20 Sekonnen. Fir de Jempy Drucker ass mat senger Ekipp BMC déi 6. Plaz op 40 Sekonnen erausgesprongen.Am General läit de Primoz Roglic a Féierung. Hien huet e Virsprong vu 6 Sekonnen op de Julian Alaphilippe. De Bob Jungels ass den 3. op 16 Sekonnen. De Jempy Drucker ass den 62. bis 8 Minutten an 42 Sekonnen.

D'Klassement vun der 5. Etapp

1 Team LottoNL - Jumbo 0:19:37,232 Quick Step Floors 0:00:16,490:00:20,504 Team Sky 0:00:26,345 Movistar Team 0:00:36,396 BMC Racing Team 0:00:40,617 Mitchelton - Scott 0:00:54,750:01:05,929 Direct Energie 0:01:10,0710 Nationalmannschaft Großbritannien 0:01:18,71

De General no der 5. Etapp

1 Primož Roglic (Slo) Team LottoNL - Jumbo 15:45:042 Julian Alaphilippe (Fra) Quick Step Floors 0:00:063 Bob Jungels (Lux) Quick Step Floors 0:00:164 Patrick Bevin (NZl) BMC Racing Team 0:00:245 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:00:266 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:00:347 Jasha Sütterlin () Movistar Team 0:00:368 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:00:379 Neilson Powless (USA) Team LottoNL - Jumbo 0:00:3710 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:42...62 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:08:42