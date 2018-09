Alex Kirsch an Zukunft fir Trek Segafredo ënnerwee (06.09.2018) Nieft dem Richie Porte huet d'World-Tour-Ekipp Trek Segafredo mam Alex Kirsch och e Lëtzebuerger fir déi nächste Saison ënner Kontrakt geholl.

Mam Richie Porte huet Trek Segafredo e Coureur ënner Kontrakt geholl, deen an deenen nächste Joren zesumme mam Bauke Mollema fir gutt Resultater bei den 3 groussen Toure soll suergen. Donieft huet Trek Segafredo staark Coureuren am Team, déi bei de Klassiker ganz vir matfuere kënnen.

De Lëtzebuerger Alex Kirsch, zanter 2015 Profi-Coureur, huet bei der amerikanescher Formatioun ee Kontrakt vun engem Joer ënnerschreiwen. Hie soll virun allem an de Fréijoersklassiker senge Kapitänen zur Säit stoen.



No 4 Joer an enger Pro-Continental-Ekipp, der 2 Divisioun am Vëlossport, huet de Cyclist de Sprong an d'Elite mam Wiessel bei Trek Segafredo gepackt, a ka sech domadder an Zukunft mat der Vëlos-Elite an deene grousse Coursse moossen.



Dass den Alex Kirsch bei senger zukünfteger Ekipp kee ganz neien Terrain vir fënnt, läit virun allem dodrun, dass hien am Joer 2014 e Stage bei Trek gemaach huet, wouduerch hien ënnert anerem de Sportdirektere Kim Anderson nach ganz gutt kennt.



Eventuell kéint den Alex Kirsch bei senger neier Ekipp och op de Laurent Didier stoussen. Wéi et mam 34 Joer ale Coureur an Zukunft weider geet, ass awer nach net gewosst. Säi Kontrakt bei Trek Segafredo leeft um Enn vum Joer aus.