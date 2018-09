Op der 13. Etapp an der Vuelta ass et um Freideg iwwer 174 Kilometer vu Candas. Carreno op Valle de Sabero. La Camperona gaangen.De Gewënner sollt um Enn vun dëser Biergetapp eng weider Kéier aus der Echappée kommen. 32 Mann hate sech am Ufank vun der Etapp un d'Spëtzt gesat, dorënner och de Ben Gastauer. De Rodriguez war an der Schlussmontée de Stäerksten an huet mat enger Avance vun 19 Sekonnen op de Majka gewonnen. Den Teuns gëtt den Drëtten op 30 Sekonnen.De Ben Gastauer ass um Enn als 19. op 2 Minutten a 16 Sekonne verluer.Den Herrada bleift de Leader. De Spuenier konnt an der Schlussmontée wuel dem Tempo am Peloton net méi matgoen, ma huet um Enn nach e Virsprong vun 1 Minutt an 42 am General op de Simon Yates iwwert d'Arrivée gerett. De Ben Gastauer ass de 40. op 26 Minutten.

De Profil

De Resumé vun der Etapp

Op der 13. Etapp an der Vuelta ass et um Freideg iwwer 174 Kilometer vu Candas. Carreno op Valle de Sabero. La Camperona gaangen. Fir d'Coureuren huet ee weideren Dag an de Bierger an eng Arrivée um Sommet gewaart. Um Programm stoungen e Bierg vun der drëtter Kategorie an der zwee vun der 1. Kategorie.Vun Ufank u war den Tempo ganz héich an et gouf eng Attack no der anerer. No 17 Kilometer hat sech un der Spëtzt eng Echappée vun net manner wéi 32 Coureure forméiert. Mat dobäi och de Lëtzebuerger Ben Gastauer. De Mann am roude Maillot, Jesus Herrada, war och an der Echappée, huet sech awer dunn nees zeréck an de Peloton fale gelooss.No 33 Kilometer hat d'Echappée eng Avance vun 2 Minutten a 7 Sekonnen. De Ben King war hei am beschten am General placéiert, dat als 20. mat engem Réckstand vu 7 Minutten a 4 Sekonnen op den Herrada.Den Tempo un der Spëtzt ass weider héich bliwwen, an der éischter Stonn hat een eng Moyenne vu 44,8 Kilometer an der Stonn. Den Ecart op de Peloton ass dann och ëmmer weider an d'Luucht gaangen. 100 Kilometer virun der Arrivée loung e bei iwwer 8 Minutten an de Ben King war deen Ament de virtuelle Leader.An der zweeter Schwieregkeet vum Dag gouf am Peloton dunn den Tempo erhéicht an den Ecart op d'Echappée ass séier erofgaangen. Movistar huet d'Féierungsaarbecht iwwerholl.Uewen um Sommet, 70 Kilometer virun der Arrivée, huet sech den de Gendt déi 6 Punkte geséchert. De Coureur vu Lotto-Soudal hat och den éischte Bierg vum Dag als Éischte passéiert. Den Ecart tëscht dem Peloton an der Echappée loung deen Ament nach bei knapp 6 Minutten.De Peloton ass lues a lues méi no un d'Echappée, mam Ben Gastauer, erukomm. 20 Kilometer virun der Arrivée waren et nach 4 Minutten an 20 Sekonnen. Um Fouss vum leschte Bierg waren et nach 3 Minutten a 40 Sekonnen. De Gewënner vun der Etapp sollt deemno nom Donneschdeg eng weider Kéier aus dem Spëtzegrupp kommen.3 Kilometer virun der Arrivée huet den Zakarin un der Spëtzt attackéiert an de Majka ass nogaangen. Bei nach 2,5 Kilometer huet de Pol nach eng Kéier acceleréiert. Kuerz drop konnten den Teuns an de Rodriguez bei de Majka opschléissen. De Spuenier hat zum Schluss déi beschte Been an huet d'Etapp gewonnen, dat virum Majka an dem Teuns.De Ben Gastauer ass um Enn als 19. op 2 Minutten an 16 Sekonne iwwert d'Arrivée gefuer.Op de leschte Kilometer hu sech de Quintana an de Yates aus dem Peloton ofgesat. Béi konnte sech e puer Sekonnen op déi aner Favoritten erausfueren a si mat engem Réckstand vun 2 Minutten an 32 Sekonnen respektiv 2 Minutten an 38 Sekonnen iwwert d'Arrivée gefuer. Den Herrada huet op de leschte Kilometer misse lassloossen. De Spuenier huet als 44. 4 Minutten an 18 Sekonne verluer.Am General bleift den Herrada am roude Maillot. De Spuenier huet nach eng Avance vun 1 Minutt an 42 Sekonnen op de Yates. De Ben Gastauer ass de 40. op 26 Minutten.

D'Klassement vun der Etapp

1 OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA 217 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04H 17' 05'' -2 RAFAL MAJKA 45 BORA - HANSGROHE 04H 17' 24'' + 00H 00' 19''3 DYLAN TEUNS 37 BMC RACING TEAM 04H 17' 35'' + 00H 00' 30''4 BJORG LAMBRECHT 65 LOTTO SOUDAL 04H 17' 43'' + 00H 00' 38''5 LAURENS DE PLUS 93 QUICK - STEP FLOORS 04H 17' 48'' + 00H 00' 43''6 MERHAWI KUDUS 107 TEAM DIMENSION DATA 04H 18' 05'' + 00H 01' 00''7 ILNUR ZAKARIN 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 18' 17'' + 00H 01' 12''8 PIETER SERRY 98 QUICK - STEP FLOORS 04H 18' 26'' + 00H 01' 21''9 EDWARD RAVASI 178 UAE TEAM EMIRATES 04H 18' 30'' + 00H 01' 25''10 BENJAMIN KING 106 TEAM DIMENSION DATA 04H 18' 32'' + 00H 01' 27''...19 BEN GASTAUER 15 AG2R LA MONDIALE 04H 19' 21'' + 00H 02' 16''

De General no der Etapp



1 JESUS HERRADA 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 54H 50' 19'' -2 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON - SCOTT 54H 52' 01'' + 00H 01' 42''3 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 54H 52' 09'' + 00H 01' 50''4 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 54H 52' 13'' + 00H 01' 54''5 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 54H 52' 42'' + 00H 02' 23''6 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 54H 52' 52'' + 00H 02' 33''7 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN - MERIDA 54H 52' 54'' + 00H 02' 35''8 TONY GALLOPIN 14 AG2R LA MONDIALE 54H 52' 59'' + 00H 02' 40''9 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 54H 53' 03'' + 00H 02' 44''10 EMANUEL BUCHMANN 42 BORA - HANSGROHE 54H 53' 06'' + 00H 02' 47''