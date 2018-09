© Andy Schleck Cycles Women Project

Op der Kinneksetapp huet d'Lëtzebuerger Ekipp Andy Schleck Cycles Women Project nees eng staark Leeschtung gewisen. D'Cyclistinne waren déi ganzen Zäit vir am Peloton ze fannen an hu fir een héijen Tempo gesuergt, sou datt um Fouss vun der Schlussmontée nëmmen nach een deziméierte Peloton iwwreg war.D'Anne-Sophie Harsch huet sech an der 7,2 Kilometer laanger Montée gutt geschloen an huet um Enn uewen um Sommet vum Bierg Leinster nëmme 55 Sekonnen op d'Gewënnerin Nikki Juniper verluer. D'Claire Faber ass als 25. op 1 Minutt a 50 Sekonnen iwwert d'Arrivée gefuer.Am General huet elo d'Nikki Juniper d'Nues vir. D'Anne-Sophie Harsch läit op der gudder 6. Plaz mat engem Réckstand vu 55 Sekonnen. D'Lëtzebuergerin ass am Klassement vun der beschter jonker Cyclistin déi Drëtt. D'Claire Faber ass op déi 22. Plaz zeréckgefall an huet e Réckstand vun 1 Minutt a 55 Sekonnen.D'Ekipp Andy Schleck Cycles Women Project läit am Ekippeklassement op der 2. Plaz.Um Samschdeg de Moie waart een Zäitfueren iwwer 6,4 Kilometer op d'Cyclistinnen, ier am Nomëtteg nach ee Critérium vun enger Stonn gefuer gëtt. Hei geet et deels iwwer Pawee. Um Sonndeg gëtt dann déi leschten Etapp gefuer.