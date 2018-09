X

Et war eng schwéier Course ausserhalb vun de Mauere vu Québec-City, wou 16 Ronnen a 12,6 Kilometer ebe ronderëm d'Stad gefuer goufen. Eng Grupp vu 5 Coureuren, dorënner 3 Kanadier, hate sech ofgesat, konnte sech och e klenge Virsprong erausfueren, ma fir si sollt et net duergoen, well BMC, déi fir de Greg van Avermaet gefuer sinn, hannert hinnen den Tempo héichgehalen hunn.D'Echappée ass doduerch och auserneegefall an zum Schluss huet just de Kennaugh sech konnte virum Peloton halen. Ma och hie gouf an de leschte 400 Meter agefaangen an hat esou näischt méi mam Ausgang vun der Etapp ze dinn.Esou wënnt den Australier Michael Matthews, dat virun den zwee Belsch Greg Van Avermaet a Jasper Stuyven. Beschte Kanadier gouf den Guillaume Boivin als 21., mat der selwechter Zäit, wéi de Vainqueur. Et war kee Lëtzebuerger mat un den Depart vun dëser Course gaangen.