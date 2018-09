© afp

Op der 14. Etapp ass et iwwer 171 km vun Cistierna op Les Praeres. Nava gaangen.Laang louch e Spëtzegrupp a Féierung wou de Kwiatkowski am längsten konnt resistéieren. Mee 5 km virun der Arrivée gouf hien vum Peloton ëm d'Favoritten agefaangen.Dës hunn dann am leschte Bierg ëm d'Victoire an ëm de rouden Trickot gekämpft. Ëmmer nees gouf et Attacken vun de Favoritten mee keen konnt sech sou richteg ofsetzen.Um Enn konnt sech awer de Yates vum rescht distanzéieren a gewënnt d'Etapp. Domadder ass de Simon Yates och den neie Leader am General. Zweeten ass elo den Alejandro Valverde mat engem Réckstand vun 20 Sekonnen.De Ben Gastauer kënnt als 41. op d'Arrivée an dat mat engem Réckstand vun 8 Minutten an 30 Sekonnen.

De Profil

De Resumé vun der Etapp

🏔 Puerto de San Isidro (2ªCAT):

1. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) 5pts

2. Nicolas Roche (BMC Racin Team) 3pts

3. Brent Bookwalter (BMC Racing Team) 1pt pic.twitter.com/VnDRuQAYrO — La Vuelta (@lavuelta) 8. September 2018

🏔 Alto de la Colladona (1ª CAT):

1. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) 10pts

2. Michael Woods (Education First-Drapac) 6pts

3. Michal Kwiatkowski (Team Sky) 4pts

4. Nicolas Roche (BMC Racing Team) 2pts

5. Brent Bookwalter (BMC Racing Team) 1pt pic.twitter.com/JNmSe4mxfD — La Vuelta (@lavuelta) 8. September 2018

Op der 14. Etapp ass et um Samschdeg iwwer 171 km vun Cistierna op Les Praeres gaangen. Och haut waren d'Fuerer nees an de Bierger ënnerwee an et goufen dräi Bierger vun der 1. Kategorie, ee vun der 2. Kategorie an een vun der 3. Kategorie ze iwwerwannen.Am Ufank vun der Course hat sech eng Echappée mam Kwiatkowski, Roche, Bookwalter, Woods, De Gendt a Garcia op de Wee gemaach an déi haten 90 km virun der Arrivée e Virsprong vun 3:40 Minutten.Op der éischter Biergwertung konnt sech den De Gendt de maximum vu 5 Punkten virum Roche a Bookwalter sécheren.79 km virun der Arrivée huet d'Spëtzegrupp dann den éischte Bierg vun der 1. Kategorie passéiert an och hei war et nees de Belsch De Gendt deen sech 10 Punkte konnt huelen.D'Spëtzegrupp konnt sech och am weidere Laf weider virum Peloton behaapten an den De Gendt huet weider Drock op den Luis Angel Maté gemaach fir deem de Biergtrickot ofzehuelen. Nodeems de Belsch dann och den zweete Biergpräis vun der 1. Kategorie gewanne konnt, hunn him just nach 10 Punkte gefeelt.An der Tëschenzäit hunn awer ëmmer nees Coureuren an der Echappée misse lassloossen an d'Grupp ass ëmmer méi kleng ginn. Sou waren et 30 km virun der Arrivée just nach de Roche, Bookwalter a Kwiatkowski déi un der Spëtzt louchen.Kuerz dono war et just nach de Pol vu Sky deen eleng un der Spëtzt louch an de Leader am General, Herrada, louch scho wäit zeréck an huet säin Trickot missen ofginn.De Kwiatkowski huet an de Kilometeren dono weider resistéiert an huet alles ginn fir d'Victoire ze feieren. Mee dat sollt awer net klappen an e gouf kuerz virun der Arrivée agefaangen.Am leschte Bierg an op de leschte Kilometeren huet de Kruijswijk acceleréiert an de Grupp mat de Favoritten ass ausernee gefuer. 2 km virun der Arrivée gouf den Hollänner awer nees agefaangen an et gouf weider gekämpft.Um leschte Kilometer konnt de Simon Yates eng kleng Lück räissen a gewënnt mat engem Virsprong vun 2 Sekonnen op den Angel Lopez.

D'Klassement vun der Etapp

1 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON - SCOTT 04H 19' 27'' -2 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 04H 19' 29'' + 00H 00' 02''3 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 04H 19' 29'' + 00H 00' 02''4 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA - FDJ 04H 19' 32'' + 00H 00' 05''5 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 04H 19' 34'' + 00H 00' 07''6 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04H 19' 38'' + 00H 00' 11''7 ENRIC MAS NICOLAU 95 QUICK - STEP FLOORS 04H 19' 46'' + 00H 00' 19''8 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 19' 54'' + 00H 00' 27''9 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN - MERIDA 04H 20' 04'' + 00H 00' 37''10 FABIO ARU 171 UAE TEAM EMIRATES 04H 20' 06'' + 00H 00' 39''

De General no der Etapp



1 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON - SCOTT 59H 11' 18'' -2 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 59H 11' 38'' + 00H 00' 20''3 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 59H 11' 43'' + 00H 00' 25''4 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 59H 12' 05'' + 00H 00' 47''5 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 59H 12' 41'' + 00H 01' 23''6 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 59H 12' 46'' + 00H 01' 28''7 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN - MERIDA 59H 12' 58'' + 00H 01' 40''8 ENRIC MAS NICOLAU 95 QUICK - STEP FLOORS 59H 13' 05'' + 00H 01' 47''9 TONY GALLOPIN 14 AG2R LA MONDIALE 59H 13' 13'' + 00H 01' 55''10 EMANUEL BUCHMANN 42 BORA - HANSGROHE 59H 13' 26'' + 00H 02' 08''