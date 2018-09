Um Samschdeg stounge bei der Dammecourse Ras na mBan an Irland een Zäitfueren an ee Critérium vun enger Stonn um Programm.

E Samschdeg de Moien huet sech d'Coralie Demay d'Victoire am Zäitfueren iwwer 6,5 Kilometer geséchert. D'Anne-Sophie Harsch ass mat engem Réckstand vun 55 Sekonnen op déi gutt 9. Plaz gefuer.E Samschdeg am Nomëtteg war am Critérium d'Nicola Juniper déi Séierst. Als bescht Lëtzebuergerin ass hei d'Anne-Sophie Harsch déi 7. ginn.Am General läit d'Coralie Demay virun der leschter Etapp e Sonndeg a Féierung. D'Franséisin huet e Virsprong vun 2 Sekonnen op d'Nicola Juniper. D'Anne-Sophie Harsch ass déi 6. op 1 Minutt a 45 Sekonnen.Um Sonndeg geet et iwwer 88 Kilometer ronderëm Kilkenny.