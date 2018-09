Um Sonndeg stoung bei der Vuelta déi 15. Etapp iwwer 178,2 Kilometer vu Ribera de Arriba op Lagos de Covadonga um Programm.Um Enn ass et den Thibaut Pinot, deen sech um Sommet duerchsetzt. Zweete gëtt de Miguel Angel Lopez (Astana) op 28 Sekonne. De Simon Yates gëtt den Drëtten op 30 Sekonnen a bleift domat Leader am General.De Ben Gastauer (AG2R La Mondiale) gouf um Enn de 49. op 13 Minutten a 27 Sekonnen. Am General ass de Lëtzebuerger elo den 33. op 45 Minutten a 59 Sekonnen.

Bei der 15. Etapp vun der Vuelta goung et um Sonndeg vu Ribera de Arriba op Lagos de Covadonga. Um Programm stoungen 178,2 schwéier Kilometer mat engem Bierg vun der 3. Kategorie wéi och engem Bierg vun der 1. Kategorie, dem Mirador del Fito, deen et allerdéngs direkt zwee Mol ze bezwéngen gegëllt huet. Um Enn stoung dann nach den Mirador de la Reina, ee Bierg hors Kategorie um Programm.Op den éischte Kilometer hunn et ëmmer erëm Coureuren probéiert, sech aus dem grousse Grupp ze léisen, mee si goufe kuerz duerno vum Peloton agefaangen, deen dës Etapp mat engem séieren Tempo gestart huet.De Sommet vum éischte Bierg vum Dag, dem Alto de Santo Emiliano, ee Bierg vun der 3. Kategorie, konnt den Thomas de Gendt (Lotto Soudal) als Éischte bezwéngen an konnt sech domat och 3 Punkten am Biergersklassement sécheren. 2 Punkte goungen un de Michal Kwiatkowski (Team Sky) an ee Punkt war fir de Rafal Majka (Bora-hansgrohe).No ronn 35 Kilometer konnt sech dann deen éischte Spëtzegrupp ofsetzen, deen aus insgesamt 12 Coureure bestanen huet. Dëst waren den Ivan Garcia Cortina (Bahrain-Merida), den Imanol Erviti (Movistar), de Ben King (Dimension Data), de Pierre Rolland (Education First-Drapac), de George Bennett, den Danny Van Poppel (LottoNL-Jumbo), den Tao Geoghegan Hart (Team Sky), de Bauke Mollema, de Fabio Felline (Trek-Segafredo), de Valerio Conti (UAE Team Emirates), de Nicolas Roche (BMC Racing Team) an de Nick Schultz (Caja Rural-Seguros RGA).D'Echappé konnt sech lues a lues méi wäit ofsetzen, bis si 90 Kilometer virun der Arrivée de Fouss vum Mirador del Fito, dem Bierg vun der 1. Kategorie, areecht haten. De Virsprong ass an der Montée allerdéngs zimlech séier erëm geschmolt, sou dass de Spëtzegrupp um Sommet just nach 3 Minutten a 40 Sekonne virum Peloton louch. Déi 10 Punkte fir d'Biergklassement huet sech de Bauke Mollema virum Ben King (6 Punkte), Pierre Rolland (4 Punkte), Nick Schultz (2 Punkte) an Ivan Garcia Cortina (1 Punkt) geséchert.De Virsprong vun der Echappé ass konstant bei gutt 3 Minutte bliwwen, bis et ronn 48 Kilometer virun der Arrivée eng zweete Kéier op de Sommet vum Mirador del Fito gaangen ass. De Ben King konnt sech dës Kéier duerchsetzen, dëst virum Bauke Mollema, dem George Bennett, dem Valerio Conti an dem Pierre Rolland.30 Kilometer virun der Arrivée huet sech de Spëtzegrupp dunn endgülteg gespléckt, an et waren den Ivan Garcia Cortina, de George Bennett an de Bauke Mollema, déi sech ofsetze konnten, dëst mat engem Virsprong vun iwwer 3 Minutten op de Peloton.Den Ivan Garcia Cortina (Bahrain-Merida) huet sech 19 Kilometer viru Schluss eleng ofgesat an ass och als éischte Coureur un de Fouss vun der Schlussmontée komm, déi sech iwwert 11 Kilometer gezunn huet. De Leader hat sech bis heihin ee Virsprong vun enger Minutt op seng Verfolger erausgefuer a louch 2 an eng hallef Minutt virum Peloton.Déi läscht 10 Kilometer vun der Etapp huet de Peloton staark acceleréiert a louch just nach 1 Minutt hannert dem eenzegen Ausräisser, deen nach iwwreg bliwwe war, dem Ivan Garcia Cortina.8 Kilometer viru Schluss war awer och Schluss fir hien, an et war eng ronn 15-Mann grouss Grupp mat de Favoritte vum Tour, déi sech un d'Spëtzt gesat hunn.Wéi erwaart war et de leschte Bierg vum Dag, deen d'Entscheedung sollt bréngen. 6 Kilometer virun der Arrivée war et de Fransous Thibaut Pinot, deen attackéiert hat, an sech och schnell op ronn 15 Sekonnen ofsetze konnt.4 Kilometer virun der Arrivée war et dunn den Enric Mas, deen attackéiert huet. De Valverde konnt dëser Aktioun näischt entgéintsetzen an gouf zesummen mam Steven Kruijswijk ofgehaangen. De Valverde huet sech awer 2 Kilometer viru Schluss nees zeréck bei de Yates an de Quintana gekämpft.Um Enn ass et den Thibaut Pinot, deen sech um Sommet duerchsetzt. Zweete gëtt de Miguel Angel Lopez (Astana) op 28 Sekonne. De Simon Yates gëtt den Drëtten op 30 Sekonnen a bleift domat Leader am General. Hien huet elo 26 Sekonnen Virsprong virum Alejandro Valverde an 33 Sekonne virum Nairo Quintana, aale béid an der Ekipp Movistar Team.De Ben Gastauer gouf um Enn de 49. op 13 Minutten a 27 Sekonnen. Am General ass de Lëtzebuerger elo den 33. op 45 Minutten a 59 Sekonnen.

1 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA - FDJ 05H 01' 49'' -2 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 05H 02' 17'' + 00H 00' 28''3 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON - SCOTT 05H 02' 19'' + 00H 00' 30''4 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 05H 02' 21'' + 00H 00' 32''5 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 05H 02' 21'' + 00H 00' 32''6 ENRIC MAS NICOLAU 95 QUICK - STEP FLOORS 05H 02' 23'' + 00H 00' 34''7 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 05H 02' 23'' + 00H 00' 34''8 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 05H 03' 14'' + 00H 01' 25''9 EMANUEL BUCHMANN 42 BORA - HANSGROHE 05H 03' 22'' + 00H 01' 33''10 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN - MERIDA 05H 03' 38'' + 00H 01' 49''...49. BEN GASTAUER 15 AG2R LA MONDIALE +05H 15'16''

1 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON - SCOTT 64H 13' 33'' -2 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 64H 13' 59'' + 00H 00' 26''3 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 64H 14' 06'' + 00H 00' 33''4 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 64H 14' 16'' + 00H 00' 43''5 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 64H 15' 02'' + 00H 01' 29''6 ENRIC MAS NICOLAU 95 QUICK - STEP FLOORS 64H 15' 28'' + 00H 01' 55''7 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA - FDJ 64H 15' 43'' + 00H 02' 10''8 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 64H 16' 00'' + 00H 02' 27''9 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN - MERIDA 64H 16' 36'' + 00H 03' 03''10 EMANUEL BUCHMANN 42 BORA - HANSGROHE 64H 16' 48'' + 00H 03' 15''...33 BEN GASTAUER 15 AG2R LA MONDIALE 64H 59'32''