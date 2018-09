Op der 8. Etapp am duerch England gouf et op der 8. Etapp e Sonndeg e Massesprint an do war de Caleb Ewan de Séiersten.

Um Sonndeg stoung beim Tour duerch England déi läscht Etapp um Programm. Et goung iwwer 77 Kilometer duerch London, dëst an engem Tour vun 5,5 Kilometer, dee 14 Mol gefuer gouf.D'Schlussetapp vum Tour duerch England ass wéi erwaart an engem Massesprint ukomm. Séierste war de Caleb Ewan (Mitchelton-Scott), dee sech virum Fernando Gaviria (Quick Step Floors) an dem André Greipel (Lotto-Soudal) duerchsetze konnt. De Jempy Drucker gouf am Sprint de 7. an de Bob Jungels gëtt de 45., alle béid an der selwechter Zäit wéi de Gewënner.Am General ännert sech domat näischt méi. De Julian Alaphilippe, deen genau wéi de Bob Jungels fir Quick Step Floors ënnerwee ass, wënnt domadder den Tour duerch England 2018. Zweete bleift de Wout Poels op 17 Sekonne virum Primoz Roglic, dee bei 33 Sekonne Réckstand bleift. De Bob Jungels bleift de 5. an de Jempy Drucker den 53.

D'Klassement vun der Etapp

1 EWAN Caleb (Mitchelton - Scott) 1:38:332 GAVIRIA Fernando (Quick Step Floors) 0:00:003 GREIPEL André (Lotto - Soudal) 0:00:004 PASQUALON Andrea (Wanty - Groupe Gobert) 0:00:005 HAYTER Ethan (Great Britain) 0:00:006 SMITH Dion (Wanty - Groupe Gobert) 0:00:008 EEKHOFF Nils (Team Sunweb) 0:00:009 SIMION Paolo (Bardiani CSF) 0:00:0010 BEVIN Patrick (BMC Racing Team) 0:00:00...

De General no der Etapp

