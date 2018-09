Beim Grand-Prix Cycliste de Montréal gouf et eng Victoire am Sprint vum Australier Michael Matthews.

Hie konnt sech no 195,2 Kilometer an engem Massesprint virum Italiener Sonny Colbrelli an dem Greg van Avermaet aus der Belsch duerchsetzen.D'Ekipp Bahrain-Merida huet den Tempo gemaach fir de Sonny Colbrelli an huet domat och den Tim Wellens, den James Knox an de Jakob Fuglsang ageholl, déi sech zu 3 duerch d'Bascht gemaach haten.