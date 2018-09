Scho bei der 1. Etapp vun der Vuelta konnt den Dennis sech duerchsetzen. © AFP (Archiv)

Op den 32 Kilometer Eenzelzäitfuere konnt sech de Rohan Dennis duerchsetzen.

De Profil

De Resumé vun der Etapp

Et ass um Dënschdeg kee laanscht den Rohan Dennis (BMC) komm. Den Australier huet dësem Zäitfueren säi Stempel ofgedréckt. Hien hat déi séiersten Zäit, 37 Minutten a 57 Sekonnen, um 2. Checkpoint an och um Schluss vun der Etapp hat hien eng gemittlech Avance op déi aner Coureuren. Um 1. Checkpoint war de Kruijswijk 5 Sekonne méi séier, wéi den Australier.Dat et net d'Kompetitioun vum Ben Gastauer ass, huet ee gesinn. Op dem éischten Checkpoint hat hien e Retard vu enger Minutt an 13 Sekonnen, dat als 44. 3 Minutten an 2 Sekonne war de Retard um 2. Checkpoint, do war hien den 42.Um Schluss vun der Etapp sinn d'Favoritten un den Depart gaangen. De Kruijswijk hat nach nom éischten Checkpoint d'Nues vir, huet dono awer Zäit verluer a koum zum Schluss 51 Sekonnen hannert dem Dennis iwwert d'Linn. De Moreno Lopez koum mat engem Retard vun 2 Minutten an 19 Sekonnen an d'Zil a gouf esou den 31. 9 Sekonne méi séier war de Quintana, deen als 26. an d'Arrivée koum. De Valverde gouf de 15., mat engem Retard vun enger Minutt a 35 Sekonnen. De Leader vum Generalklassement Simon Yates koum als 13. iwwert d'Linn, mat engem Retard vun enger Minutt an 28 Sekonnen.Vun den Top 5 Coureuren huet als doe Kruijswijk am meeschte vum Zäitfuere profitéiert a konnt Sekonnen op d'Konkurrente gutt maachen a sech vun der 5. op déi 3. Plaz no Vir kämpfen. Och den Nicolau, deen mat enger Minutt an 13 Sekonnen de 6. gouf, koum duerch dës Etapp an d'Top 5, dat op Käschte vum Lopez Moreno.

D'Klassement vun der Etapp

Zum Schluss vun der Etapp kënnt de Ben Gastauer op déi 72. Plaz, dat mat engem Retard vu 4 Minutten a 17 Sekonnen.

De General no der Etapp



Am Generalklassement huet de Lëtzebuerger elo e Réckstand vun 48 Minutten an 48 Sekonnen a gëtt als 33. gewäert. Bei den aneren Trikote gouf et op dëser Etapp keng Verännerungen.