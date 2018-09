Hien huet knapp 1 Kilometer virun der Arrivée déi entscheedend Attack lancéiert, esou dass hien um Enn virum Dylan Teuns an dem David de la Cruz gewanne konnt.Am General huet sech och e bëssen eppes geännert. Leader bleift de Simon Yates, hien huet elo nach eng Avance vu 25 Sekonnen op den Alejandro Valverde. Drëtten ass elo den Enric Mas aus Spuenien, dat op 1 Minutt an 22 Sekonnen. De Steven Kruijswijk an den Nairo Quintana falen zeréck op d'Plaze 5 a 6 an hunn elo ee Retard vun 1 Minutt an 48 Sekonnen, respektiv vun 2 Minutten an 11 Sekonnen.

De Profil

De Resumé vun der Etapp

E Mëttwoch konnt sech ee ganz staarke Spëtzegrupp mat 26 Leit ofsetzen. An dësem Grupp ware ganz prominent Coureure vertrueden, esou war och de Vincenzo Nibali mat vir dobäi. Den Italiener gouf e Mëttwoch begleet vum David de la Cruz, Jonathan Castroviejo (allebéid Team Sky), Ilnur Zakarin (Katusha), Bauke Mollema (Trek Segafredo), Christian Rodriguez (Caja Rural), Rafal Majka, Lukas Pöstlberger (allebéid Bora-hansgrohe), Dylan Teuns, Alessandro De Marchi (allebéid BMC Racing), Simon Clarke, Michael Woods (allebéid EF-Drapac) Jay Hindley (Team Sunweb), Amanuel Ghebreigzabhier, Merhawi Kudus (allebéid Dimension Data), Stephane Rossetto, Jesus Herrada (allebéid Cofidis), Omar Fraile (Astana), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Vincenzo Nibali, Franco Pellizotti (allebéid Bahrain Merida), Andrey Amador (Movistar), Hector Saez (Euskadi), Pieter Serry (Quick-Step Floors), José Mendes (Burgos-BH), Valerio Conti (UAE) an Alexandre Geniez (Ag2r).80 Kilometer virun der Arrivée haten d'Spëtzeleit eng Avance vu knapp 8 Minutten op de Peloton vun de Favoritten. De beschten am General aus der Echappée war den David de la Cruz, deen als 16. awer iwwer 12 Minutte Réckstand hat virun der Etapp.Am Verlaf vun der Etapp konnt den Thomas de Gendt 5 Biergwäertunge gewannen an esou konnt sech de Belsch an dëser Wäertung och un d'Spëtzt setzen, deemno iwwerhëlt hien de Maillot vum Luis Angel Mate.Kuerz ier et an d'Schlussmontée gaangen ass, koum dunn ëmmer méi eng grouss Onrou am Spëtzegrupp op, well natierlech jiddereen no sengen Interesse kucke wollt. Deemno koumen hei och vill Attacken.6 Kilometer virun der Arrivée war den Italiener Fabio Aru dunn an eng e bësse méi schro Chute verwéckelt.Richteg ofsetze konnte sech dunn den Dylan Teuns, de Michael Woods, de Rafal Majka an den David de la Cruz. Esou sollt de Gewënner och aus dësem Quartett kommen.Iwwerdeems hat hannen am Peloton den Alejandro Valverde eng Attack lancéiert, déi sengem Teamkomerod Nairo Quintana alles aneschters ewéi gutt bekomm ass. De Kolumbianer konnt den Tempo vum Grupp mat de Favoritten net méi matgoen an huet e Mëttwoch esou weider Zäit verluer.Déi véier Coureuren un der Spëtzt hunn an där ganz schwéierer Schlussmontée nach eemol alles ginn an um Enn konnt sech de Michael Woods en solitaire virum Dylan Teuns duerchsetzen. De Podium gouf komplettéiert vum David de la Cruz.Bei de Favoritte sollt awer net nëmmen den Nairo Quintana uerdentlech Zäit verléieren, ma och de Steven Kruijswijk, deen en Dënschdeg nach vill Zäit ophuele konnt, hat e Mëttwoch net méi genuch Energie.

D'Klassement vun der Etapp

1 WOODS Michael TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC 4h 09' 48'' 2 TEUNS Dylan BMC RACING TEAM + 00' 05'' 3 DE LA CRUZ David TEAM SKY + 00' 10'' 4 MAJKA Rafal BORA - HANSGROHE + 00' 13'' 5 ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN + 00' 38'' 6 DE MARCHI Alessandro BMC RACING TEAM + 00' 44'' 7 GHEBREIGZABHIER TEAM DIMENSION DATA + 00' 48'' 8 HERRADA LOPEZ Jesus COFIDIS SOLUTIONS CREDITS + 00' 51'' 9 HINDLEY Jai TEAM SUNWEB + 00' 55'' 10 NIBALI Vincenzo BAHRAIN - MERIDA + 01' 48''

De General no der Etapp