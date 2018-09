An hei konnt sech de Lëtzebuerger Champion Bob Jungels an 2 Minutten an 2 Sekonnen d'Victoire sécheren, dat viru sengem Teamkomerod bei Quick-Step Floors, dem Yves Lampaert aus der Belsch. De Christophe Laporte vun der Ekipp Cofidis kënnt op déi drëtte Plaz. Déi éischt dräi Coureure waren net emol 1 Sekonn auserneen. Op d'Plaze 4 a 5 komme mam Julian Alaphilippe a mam Fabio Jakobsen zwee weider Coureuren aus der Ekipp Quick-Step Floors. De Gewënner vum leschte Joer, de Jan Tratnik koum op déi 6. Plaz. En Donneschdeg geet et da viru mat der 1. vun am Ganze 4 Etappen.

D'Klassement vum Prolog

1 JUNGELS Bob (Quick - Step Floors) 0:02:02,32

2 LAMPAERT Yves (Quick - Step Floors) 0:00:00,01

3 LAPORTE Christophe (Cofidis, Solutions Credits) 0:00:00,33

4 ALAPHILIPPE Julian (Quick - Step Floors) 0:00:01,49

5 JAKOBSEN Fabio (Quick - Step Floors) 0:00:01,69

6 TRATNIK Jan (Ccc Sprandi Polkowice) 0:00:02,01

7 GRADEK Kamil (Ccc Sprandi Polkowice) 0:00:02,62

8 TERPSTRA Niki (Quick - Step Floors) 0:00:02,67

9 RAJOVIC Dusan (Adria Mobil) 0:00:02,68

10 SCHINNAGEL Johannes (Bora - Hansgrohe) 0:00:02,99