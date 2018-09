© twitter/lavuelta

De Jelle Wallays wënnt um Enn virum Seven Eric Byström an dem Weltmeeschter Peter Sagan, deem d'Ligne d'Arrivée um Enn wuel e puer Meter ze fréi komm ass. Op déi 4. Plaz kënnt den Elia Viviani, deen domat seng 3. Victoire verpasst.E Mëttwoch hat de Bob Jungels mat senger Victoire de Rekord vun de meeschte Victoiren an enger Saison fir Quick-Step Floors gebrach an en Donneschdeg méi fréi hat den Alaphilippe schonns fir déi 63. Victoire gesuergt, dat och beim Tour duerch d'Slowakei.Am General bleift de Simon Yates weiderhin am Roude Maillot. Hien huet 25 Sekonnen Avance op den Alejandro Valverde an 1 Minutt an 22 Sekonnen Avance op den Enric Mas.

De Profil

Op der 18. Etapp vun der 73. Vuelta goung et en Donneschdeg iwwer 186,1 flaach Kilometer vun Ejea de los Caballeros op Lleida.

De Resumé vun der Etapp

Nëmme kuerz Zäit nom Depart vun dëser 18. Etapp konnte sech dräi Coureure vum grousse Feld ofsetzen, dat waren de Jelle Wallays (Lotto Soudal), de Sven Eric Byström (UAE Emirates) an de Jetse Bol (Burgos-BH). De Spëtzentrio hat eng maximal Avance vu liicht iwwer 3 Minutten. Méi wäit sinn déi dräi Coureuren aus der Echappée awer net fortkomm, dat well d'Ekippe vun de Sprinter den Tempo am Peloton immens héichgehalen hunn.Well een de Spëtzegrupp awer net ze fréi op der Etapp anhuele wollt, huet een ëmmer nees Tempo erausgeholl, esou dass de Retard vum Peloton ëmmer ëm déi 2 Minutte louch.Ewéi d'Ekippe vun de Sprinter den Tempo nees ugezunn hunn, sinn och d'Ekippe vun de Favoritte fir de General no virkomm, well kee vun de Favoritte wollt sech vum Wand iwwerrasche loossen an esou onnéideg Zäit verléieren.Knapp 10 Kilometer virun der Arrivée ass d'Avance vum Trio dunn op ënner eng Minutt gefall an de Peloton huet alles dru gesat, dass et zu engem Massesprint sollt kommen.Um Enn sollte si et awer net méi packen, fir un de Jelle Wallyas an de Sven Eric Byström erunzekommen. Déi zwee aus dem Spëtzegrupp konnte sech esou just nach virun de Sprinter an d'Zil retten. Wier d'Etapp 10 Meter méi laang gewiescht, hätt de Peter Sagan si wuel nach iwwerholl.

D'Klassement vun der Etapp

1 WALLAYS Jelle LOTTO SOUDAL 3h 57' 03'' 2 BYSTRÖM Sven Erik UAE TEAM EMIRATES + 00' 00'' 3 SAGAN Peter BORA - HANSGROHE + 00' 00'' 4 VIVIANI Elia QUICK - STEP FLOORS + 00' 00'' 5 GARCIA Ivan BAHRAIN - MERIDA + 00' 00'' 6 VAN POPPEL Danny TEAM LOTTO NL - JUMBO + 00' 00'' 7 ABERASTURI Jon EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS + 00' 00'' 8 VAN ASBROECK Tom TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC + 00' 00'' 9 NIZZOLO Giacomo TREK - SEGAFREDO + 00' 00'' 10 GIBBONS Ryan TEAM DIMENSION DATA + 00' 00''

De General no der Etapp