Op der 1. Etapp vum Tour duerch d'Slowakei goung et iwwer 164,4 Kilometer vu Poprad op Štrbské Pleso. Um Programm stoungen direkt 7 Bierger an d'Etapp sollt och uewen um Sommet ukommen.5 Leit hate sech hei duerch d'Bascht gemaach, ma d'Ekipp vum Bob Jungels huet den Tempo am Peloton kontrolléiert an huet d'Echappée esou un der kuerzer Léngt gehalen. D'Favoritte waren alleguerten zesummen an d'Schlussmontée gaangen, déi 7,3 Kilometer laang war, dat bei enger duerchschnëttlecher Steigung vu 4,9 Prozent.Op de leschte Meter de Bierg erop war et dunn dem Bob Jungels säin Teamkomerod, de Julian Alaphilippe, dee sech d'Victoire séchere konnt an deen domat och d'Féierung am General iwwerhëlt. De Bob Jungels verléiert op der Etapp 23 Sekonnen a kënnt op déi 18. Plaz. Am General fält de Lëtzebuerger vun der 1. op déi 15. Plaz zeréck an huet elo ee Retard vun 32 Sekonnen.