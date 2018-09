© afp

E Freideg huet de Simon Yates eng villäicht entscheedend Attack an Hibléck op d'Schlussvictoire vun der Vuelta lancéiert. De Brit huet 10 Kilometer virun der Arrivée attackéiert an ass zesumme mam Steven Kruijswijk a mam Thibaut Pinot dervu gefuer. Dësen Trio sollt och d'Etappevictoire ënnert sech ausmaachen. Um Enn war de Pinot dee Stäerksten, ma dass de Yates d'Etapp net gewonnen huet, dierft fir hie wuel nëmmen zweetrangeg sinn, hien huet nämlech ee grousse Schratt a Richtung Schlussvictoire gemaach. Hien huet am General elo eng Avance vun 1 Minutt an 38 Sekonnen op de Valverde an 1 Minutt an 58 Sekonnen op de Steven Kruijswijk.

De Profil

Op der 19. Etapp vun der Vuelta goung et iwwer 154,4 Kilometer vu Lleida op Andorra. De gréissten Deel vun der Etapp war flaach, ma als Highlight stoung um Enn eng ganz schwéier Schlussmontée um Programm. Um Enn goung et hei nämlech 17 Kilometer biergop, dat bei enger duerchschnëttlecher Steigung vu 6,6%, de Col de la Rabassa.

De Resumé vun der Etapp

Vun Ufank u war den Tempo op der Etapp immens héich an et gouf och ganz vill Attacken, ma kee sollt esou richteg fortkommen. No 40 Kilometer konnten dunn 3 Coureuren ee klengt Lach rappen, dat waren de Michal Kwiatkowski (Team Sky), Simon Clarke (Education First-Drapac) an den Amanuel Ghebreigzabhier (Dimension Data). Déi dräi Coureure konnte sech awer net all ze laang un der Spëtzt halen, d'Ekipp Movistar huet am Peloton nämlech een immens héijen Tempo higeluecht.Ewéi den Trio nees agefaange war hunn dräi aner Coureuren op en Neits attackéiert, de Benjamin Thomas (Groupama-FDJ), Tom Van Asbroeck (Education First-Drapac) an de Jonathan Castroviejo (Team Sky). Si si besser fortkomm, ewéi déi aner, ma vill méi ewéi 2 Minutten Avance war och fir si net dran.Movistar huet weiderhi kräfteg an d'Pedalle gedréckt, woumat net nëmmen den Ecart zur Spëtzt méi kleng ginn ass, ma si hunn esou och de Simon Yates a Schwieregkeete bruecht. De Leader am General war och fir kuerz Zäit ofgehaange ginn, ma seng Teamkollege konnten hien nees an de Peloton zeréckbréngen.Direkt zum Ufank vum Col de la Rabassa ass de Spëtzegrupp dunn och ageholl ginn, dat nach ëmmer ënnert dem Afloss vun der Ekipp Movistar.13 Kilometer virun der Arrivée huet d'Ekipp LottoNL-Jumbo d'Initiativ erholl an den George Bennett an de Steven Kruijswijk sinn aus dem Peloton erausgefuer. Den Nairo Quintana vun der Ekipp Movistar huet sech hinnen dunn och ugeschloss. Nodeems den George Bennett lassgelooss huet, ass vun hannen den Thibaut Pinot bei de Spëtzenduo erukomm.Knapp 10 Kilometer virun der Arrivée huet de Simon Yates dunn eng Attack lancéiert an huet seng direkt Konkurrenten äiskal stoegelooss a konnt séier zur Spëtzt opschléissen, wou de Mann am Roude Maillot och direkt den Tempo relancéiert huet.Iwwerdeems de Quintana wäit zeréckgefall ass an de Yates vill Aarbecht am Spëtzegrupp gemaach huet, war ee sech am Grupp mam Valverde a Mas net richteg eenz, wien den Tempo sollt maachen. Esou huet de Kelderman sech dofir entscheet, fir sech eleng op d'Poursuite ze maachen. 5 Kilometer virun der Arrivée haten de Yates, de Kruijswijk an de Pinot 30 Sekonnen Avance op de Kelderman a 55 Sekonnen Avance op de Grupp mam Valverde.1,2 Kilometer virun der Arrivée konnt de Kruijswijk den Tempo dunn net méi matgoen an esou waren de yates an de Pinot op de leschte Meter erop op d'Arrivée eleng ënnerwee an am Sprint konnt sech de Pinot d'Victoire sécheren, dat virum Yates.Hannendrun ass et dem Miguel Angel Lopez, dem Rigoberto Uran an dem Enric Mas ze bont ginn a si hunn attackéiert a konnten den Alejandro Valverde ofhänken.

D'Klassement vun der Etapp

1 PINOT Thibaut GROUPAMA - FDJ 3h 42' 05'' 2 YATES Simon MITCHELTON - SCOTT + 00' 05'' 3 KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL - JUMBO + 00' 13'' 4 URAN URAN Rigoberto TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC + 00' 52'' 5 LOPEZ Miguel Angel ASTANA PRO TEAM + 00' 52'' 6 MAS Enric QUICK - STEP FLOORS + 00' 52'' 7 KELDERMAN Wilco TEAM SUNWEB + 01' 03'' 8 VALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM + 01' 12'' 9 GALLOPIN Tony AG2R LA MONDIALE + 01' 15'' 10 QUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM + 01' 49''

De General no der Etapp