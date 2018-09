Den Tom Wirtgen huet e Kontrakt fir 2 Joer an der Pro Conti Ekipp vu WB -Veranclassic-Aqua Protect ënnerschriwwen.

© pressphoto Archiv

Domat huet Lëtzebuerg e weidere Coureur am Profipeloton. Den Tom Wirtgen war zanter August an der Ekipp, an där och den Alex Kirsch déi lescht 2 Joer gefuer ass Stagiaire.