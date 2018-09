Mat dobäi an der Espoirs-Nationalekipp och 4 vun de 5 Coureuren, déi an 2 Woche bei der Stroosseweltmeschterschaft zu Innsbruck an Éisträich fir Lëtzebuerg un den Depart ginn.Nieft der FSCL-Ekipp war och de Ken Conter mat der Nowuessekipp vun AG2R um Depart an opgrond vun de gudde Resultater aus dem leschten Joer mat enger 3. Plaz am General duerch de Kevin Geniets an der Etappevictoire am CLM huet en och dëst Joer nees Ambitiounen .D'FSCL-Coureure waren zu Ufank ganz aktiv an no enger éischter Attack vum Jan Petelin huet sech de Pit Leyder mat 5 weidere Cyclisten ofgesat. De maximalen Ecart vu 50 Sekonnen war awer am éischte Bierg vum Dach nees zougefuer an zu deem Ament huet sech déi gutt Echappée ofgesat. Mat dem Luc Wirtgen als eenzege Lëtzebuerger.Als Spectateur hat een den Androck de Peloton kéint déi Avance, déi ni vill méi grouss wéi eng Minutt war ëmmer nach zoufueren. Nodeems den Ecart awer bis op 40 Sekonne geschmolt ass, huet een an der Echappée awer reagéiert an esou ass d'Victoire um Enn fir de Belsch Thimo Willems, dee sech op de leschte Meter konnt behaapten. De Luc Wirtgen ass eng gutt Course gefuer a bleift elo déi Lëtzebuerger Hoffnung fir de General nodeems den Peloton mat iwwer 2 Minutten iwwer de Wäissen Stréch gefuer assE Samschdeg de Moie kéint den Luc sech mat der Hëllef vu senge Kollegen aus der Nationalekipp mat engem gudden CLM par Equipe weider no vir schaffen, éier mëttes de schwéiere Parcours ronderëm Déifferdeng fir weider Ecarten dierft suergen.