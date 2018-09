© afp archiv

Op der zweetleschter an 21. Etapp vun der Vuelta ass et nach eng kéier richteg Biergaus gaangen. Op der nëmmen 97,3 km kuerzer Etapp vun Escaldes-Engordany (Andorra) op de Coll de la Gallina goufen et 3 Bierger vun der 1. Kategorie, 1 vun der 2. Kategorie, 1 vun der 3. Kategorie an zum Schluss ee vun der Hors Categorie ze bewältegen. Zum Schluss also nach eng kéier eng ganz schwéier Etapp déi op d'Coureuren gewaart huet.Den Enric Mas konnt dës Etapp virum Miguel Lopez fir sech entscheeden. Den Alejandro Valverde hat eng Defaillance a konnt seng Plaz um Podium net verdeedegen. Am General konnt den Enric Mas op déi 2. Plaz no vir fueren an de Miguel Lopez op déi 3. Plaz. De grousse Verléierer vun dëser Etapp heescht Alejandro Valverde.Vum Ben Gastauer läit eis nach kee Resultat vir.

De Profil

De Resumé vun der Etapp

🏁 60km | Etapa 20 - Stage 20 #LaVuelta18



🔝 Cabeza de carrera | Head of the race

+info ➡ https://t.co/8awrzb6kUB pic.twitter.com/M6Y30cQtjC — La Vuelta (@lavuelta) 15. September 2018

MAS MAS MAS MAS MAS MAS MAS MAS MAS



🔥🔥🔥 @EnricMasNicolau 🔥🔥🔥



🔁 para felicitarlo | 🔁 to congratulate him

📸 @PhotoGomezSport pic.twitter.com/hNMtQJJSe1 — La Vuelta (@lavuelta) 15. September 2018

Op där kuerzer awer schwéierer Etapp hunn d'Coureuren direkt vum Ufank un attackéiert an esou hat sech séier e Grupp mam Bauke Mollema, Thomas De Gendt, Michael Woods a Rafael Majka ofgesat. De Belsch huet sech dono awer eleng un d'Spëtzt gesat fir sech d'Punkten ëm de Biergmaillot ze ergatteren. Déi 10 Punkten vum 2. Bierg vum Dag konnt hien sech dann och sécheren a konnt säi Virsprong ausbauen.Hannert der Spëtzt gouf et ëmmer erëm immens vill Gruppen déi och virum Peloton ënnerwee waren a soumat war et eng net immens iwwersiichtlech Rennsituatioun.65 km virun der Arrivée gouf et en Zesummeschloss an et war dunn e grousse Grupp un der Spëtzt an deem ënner anerem de Bauke Mollema, Rafael Majka, Vincenzo Nibali, Nicolas Roche an Michal Kwiatkowski vertruede waren. An och de Wilco Kelderman hat sech mat an de Grupp geschlach an huet domadder spekuléiert an d'Top 10 ze fueren.De Jesus Herrada konnt sech awer kuerz dono eleng d'Spëtzt setzen an huet sech déi 10 Punkten um zweete Bierg geséchert.Lues a lues an den Ecart vun der Spëtzt op de Peloton ëmmer méi kleng ginn a 34 km virun der Arrivée ass nees alles zesummegelaf an d'Spëtzecoureuren goufen ageholl. Elo war d'Course richteg lancéiert an et ass em Plazen am General gekämpft ginn. De Nairo Quintana war den éischten deen et an der Descente probéiert huet mee krut sech awer net richteg ofgesat.8 km virun der Arrivée ass et an de leschte Col vun dëser Vuelta gaangen. De Nairo Quintana gouf direkt um Fouss distanzéiert an huet mam Alejandro Valverde de Col an den Ugrëff geholl a krute séier 50 Sekonnen Retard. Un der Spëtzt konnt de Yates och net méi mathalen an et waren de Miguel Lopez an den Enric Mas déi eleng un der Spëtzt louchen. Déi 2 Spuenier hunn dann och ëm de Podium gekämpft wëll de Valverde net konnt mathalen.De Simon Yates konnt de Réckstand mat ëm 20 Sekonnen awer ëmmer a Grenzen halen an et gouf keng Gefor am Generalklassement fir de Brit.Am Kampf ëm d'Victoire konnt sech den Enric Mas duerchsetzen a gewënnt dës schwéier Etapp.

D'Klassement vun der Etapp

1 ENRIC MAS NICOLAU 95 QUICK - STEP FLOORS 02H 59' 30'' -2 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 02H 59' 30'' -3 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON - SCOTT 02H 59' 53'' + 00H 00' 23''4 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA - FDJ 03H 00' 24'' + 00H 00' 54''5 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 03H 00' 27'' + 00H 00' 57''6 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 03H 00' 41'' + 00H 01' 11''7 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03H 00' 45'' + 00H 01' 15''8 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 141 TEAM SKY 03H 01' 47'' + 00H 02' 17''9 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 03H 02' 39'' + 00H 03' 09''10 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 03H 02' 39'' + 00H 03' 09''

De General no der Etapp



1 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON - SCOTT 79H 44' 30'' -2 ENRIC MAS NICOLAU 95 QUICK - STEP FLOORS 79H 46' 16'' + 00H 01' 46''3 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 79H 46' 34'' + 00H 02' 04''4 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 79H 47' 24'' + 00H 02' 54''5 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 79H 48' 58'' + 00H 04' 28''6 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA - FDJ 79H 50' 27'' + 00H 05' 57''7 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 79H 50' 37'' + 00H 06' 07''8 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 79H 51' 21'' + 00H 06' 51''9 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN - MERIDA 79H 55' 39'' + 00H 11' 09''10 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 79H 55' 41'' + 00H 11' 11''