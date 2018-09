© pressephoto (Archiv)

Op der 3. Etapp ass et iwwer 180,6 km vun Dubnica op Nitra gaangen. Et gouf 3 net ze schwéier Bierger ze bewältegen an et ass op der Arrivée zum Sprint komm. Do konnt sech den Italiener Matteo Pelucchi (Bora-Hansgrohe) virum Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors) an Yves Lampaert (Quick-Step Floors) gewannen. De Julian Alaphilippe gëtt zäitgläich de 35. a bleift Leader am General.De Bob Jungels kënnt als 104. op d'Arrivée a verléiert weider 24 Sekonnen.