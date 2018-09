Op der 4. an och leschter Etapp feiert Quick Step d'Etappevictoire duerch de Jakobsen an och d'Victoire am Generalklassement duerch de Julian Alaphilippe.

Um Sonndeg stoung déi lescht Etapp vum Tour duerch d'Slowakei um Programm. Iwwer 157,2 Kilometer ass et op enger flaacher Streck vun Nitra op Galanta gaangen. Ee vun de Coureuren huet allerdéngs gefeelt, de Bob Jungels konnt aus gesondheetleche Grënn net un den Depart goen.Wéi erwaart ass et zum Schluss zu engem Massesprint komm, wou sech den Hollänner Fabio Jakobsen duerchsetze konnt. Am Generalklassement steet de Julian Alaphilippe no 4 Etappen op der éischter Plaz. De Fransous huet e Virsprong vu 16 Sekonnen op den Zweete Jan Tratnik aus Slowenien. Drëtte gëtt den Italiener Cesare Benedetti mat engem Ecart vun 22 Sekonnen.

D'Resultat vun der 4. Etapp (Nitra - Galanta)

1 Fabio Jakobsen (Ned) Quick Step Floors 3:21:532 Matteo Pelucchi (Ita) Bora - Hansgrohe 0:00:003 Christophe Laporte (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:00:004 Sebastian Lander (Den) Riwal CeramicSpeed Cycling Team 0:00:005 Marco Maronese (Ita) Bardiani - CSF 0:00:006 Cesare Benedetti (Ita) Bora - Hansgrohe 0:00:007 Michael Bresciani (Ita) Bardiani - CSF 0:00:008 Ahmed Amine Galdoune (Mar) Kobanya Cycling Team 0:00:009 Dušan Rajovic (Srb) Adria Mobil 0:00:0010 Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF 0:00:00

D'Generalklassement

1 Julian Alaphilippe (Fra) Quick Step Floors 16:33:082 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi - Polkowice 0:00:163 Cesare Benedetti (Ita) Bora - Hansgrohe 0:00:224 Ben Hermans (Bel) Nationalmannschaft Belgien 0:00:265 Josef Cerný (Cze) Elkov - Author 0:00:286 Tobias Svendsen Foss (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:00:317 Steff Cras (Bel) Nationalmannschaft Belgien 0:00:318 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:319 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:3410 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:00:36