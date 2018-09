Kee gudden Dag war et e Sonndeg fir den Tom Wirtgen. De Lëtzebuerger ass op der leschter Etapp vum Tour de Moselle gefall a koum an d'Klinik.

Op der leschter Etapp vum Tour de Moselle ass et iwwer 174 Kilometer vun Terville op Thionville gaangen. Den Tom Wirtgen ass wärend der 3. Etapp gefall an huet mussen opginn. De jonke Lëtzebuerger ass duerno fir eng Kontroll an d'Spidol komm. Ob sech den Tom Wirtgen méi schwéier blesséiert huet, ass nach net gewosst.Déi lescht Etapp gouf e Sonndeg iwwerdeems vum Aaron van Poucke gewonnen. Op d'Plazen zwee an dräi sinn den Henok Mulueberhan an den Nicolas Debeaumarché gefuer.D'Schlussvictoire ass fir den Geoffrey Bouchard.