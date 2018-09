© pressphoto.rtl.lu

Hie krut säi Kontrakt bei Trek fir 2019 net verlängert.Wéi et vun deene Responsabelen heescht, hätt dat domat ze dinn, dass d'Equipe vun 28 op 24 Coureuren reduzéiert gëtt an och elo eng Dammenequipe huet.Wéi et elo weider geet, weess de Laurent Didier net, well et schonn relativ spéit an der Saison ass. Sollt hie keng nei Equipe fannen, kéint dat ënner Ëmstänn en Enn vu senger Carrière bedeiten. Wéi d'Wort schreift, géif de 34 Joer ale Vëlosprofi awer net panikéieren. Hien hätt en Diplom als Bauingenieur, wat dem Laurent Didier eng gewëss Sécherheet géif ginn.