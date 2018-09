2020 soll et lassgoe mam Bau vum Velodrome (21.09.2018) Dat leschte Joer am November huet de Sport-Minister Romain Schneider annoncéiert, dass ee Velodrome zu Munneref gebaut géif ginn.

E Freideg goufen d'Maquetten an och d'Pläng an der Thermalstad presentéiert. De Velodrome ass den zentrale Punkt vum Projet, wou awer och eng Piscine an eng Sportshal mat dran integréiert sinn. Vun deenen Infrastrukture kënnen dann an Zukunft och d'Schüler aus dem neie Munnerefer Lycée profitéieren. De Romain Schneider war zefridden, dass de Projet Velodrome elo endlech Realitéit gëtt.





De Romain Schneider iwwer de Velodrome



De Romain Schneider ënnersträicht, dass si als Regierung houfreg drop sinn, dass si als Regierung Wuert gehalen hunn an de Vëlossport mat dësem Projet ferm ënnerstëtze konnten. Weider huet hien ervirgehuewen, dass een hei gutt zesummegeschafft hätt mat der Gemeng Munneref an och de Ministèren.250 Meter laang a 7 Meter breet gëtt d'Pist am Velodrome an och d'Vëlos-Federatioun wäert hire Siège, soubal d’Aarbechten ofgeschloss sinn, vu Stroossen op Munneref verleeën.Dës Vëlospist dréit dann och dozou bäi, dass Lëtzebuerg eventuell bei groussen Evenementer vum Vëlossport dann och op der Pist erëmzefannen ass.

De President vun der Vëlos-Federatioun, Camille Dahm, war e Freideg ganz zefridden, dass et elo konkret mam Velodrome lass geet.

De Camille Dahm kann net verstoen, dass et Leit ginn, déi der Meenung sinn dass Munneref net déi ideal Plaz wier, fir de Velodrome ze bauen.

2020 soll et lass goe mam Bau. 3 Joer méi spéit sollen dann déi éischt Ronnen am Velodrome kënne gedréit ginn. De ganze Projet kascht eng 65 Milliounen. Des Zomm gëtt vum Bauhär, der Gemeng Munneref also, dem Sport- dem Educatiouns- an dem Tourismus-Ministère gedroen.

Woubäi de Gros op de Schëllere vum Sports-Ministère läit. Fir de Sport-Minister Romain Schneider ass dat awer normal.



