🇧🇪 #EurometropoleTour - 11 km to go



Ten riders left at the front: Benoot, Naesen, Taminiaux, Kirch, Démare, Drucker, Van Hooydonck, Wyss, Stuyven, Kooistra.



They have a lead of 25" over the chasing bunch.#all4goolie #aimhigher @78eEMT — Veranda’s Willems - Crelan Pro Cycling Team (@Snipercycling) September 22, 2018

Benoot semblait bien parti pour s'imposer mais c'est Mads Pedersen qui s'impose devant Jean-Pierre Drucker. #eurometropoletour — Eurométropole Tour (@78eEMT) September 22, 2018

Um Samschdeg ass et beim Eurométropole Tour iwwer 206 Kilometer vu La Louvière op Tournai gaangen. Bei Reen hu sech de Jempy Drucker an de Alex Kirsch ganz staark aus der Affär gezunn. Déi zwee Lëtzebuerger ware bis zum Schluss vir mat dobäi. Um Enn ass et zu engem Sprint komm an do huet de Mads Pedersen gewonnen. De Jempy Drucker huet sech ganz knapp misse geschloe ginn a gëtt den Zweeten. Den Alex Kirsch ass och an d'Top10 gefuer, hie gëtt den 9..6 Coureuren hate sech am Ufank vun der 1-Dages-Course un d'Spëtzt gesat. Mat dobäi waren hei de Karl Lauk, den Danilo Wyss, den Nathan Van Hooydonck, de Lionel Taminiaux, de Marten Kooistra an de Michael Rice. D'Echappée vum Dag gouf eng 20 Kilometer virun der Arrivée agefaangen. Duerno hu sech 11 Coureuren un d'Spëtzt gesat. Hei mat dobäi de Jempy Drucker an den Alex Kirsch.De Grupp huet et bis op d'Arrivée gepackt. Hei gouf et ee Sprint an do huet de Jempy Drucker d'Victoire ganz knapp verpasst. Den Dän Mads Pedersen war um Enn e puer Zentimeter virum Lëtzebuerger. Den Alex Kirsch ass och an d'Top10 gefuer.1 Mads Pedersen (Trek-Segafredo)2 Jean-Pierre Drucker (BMC Racing)3 Oliver Naesen (AG2R La Mondiale)4 Jasper Philipsen (Hagens Berman-Axeon)5 Tiesj Benoot (Lotto Soudal)6 Jonas Rickaert (Sport Vlaanderen-Baloise)7 Reinardt Janse Van Rensburg (Dimension Data)8 Jan-Willem van Schip (Roompot-Nederlandse Loterij)9 Alex Kirsch (WB Aqua Protect-Veranclassic)10 Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)