Um Sonndeg war den Optakt vun der WM am Cyclissem op der Strooss. Um Programm stinn d'Ekippenzäitfuere bei den Dammen an den Hären.

E Sonndeg de Moie war et fir d'éischt un den Dammen. Hei stounge fir déi 12 Ekippe 54 Kilometer um Programm. Mam Christine Majerus war och eng Lëtzebuergerin um Depart. D'Lëtzebuerger Championne am Zäitfueren wollt mat hirer Ekipp Boels Dolmans ëm den Titel fueren. Zu Innsbruck op der WM gëtt dëst Joer nämlech fir d'leschte Kéier ee Weltmeeschtertitel am Ekippenzäitfuere verdeelt.No de 54 Kilometer gouf et fir d'Christine Majerus a Boels Dolmans genee wéi d'lescht Joer nees Sëlwer. Gold war fir d'Ekipp Canyon/SRAM Racing. Si hunn 1 Stonn 1 Minutt a 46 Sekonne gebraucht an haten e Virsprong vun 21 Sekonnen op d'Ekipp vum Christine Majerus. Bronz war fir d'Ekipp Sunweb, dat mat engem Réckstand vun 28 Sekonnen.Um 10.40 Auer ass d'Christine Majerus mat hire Co-Equipièren Chantal Blaak, Karol-Ann Canuel, Amalie Dideriksen, Amy Pieters an Anna van der Breggen als zweetlescht Ekipp op d'Streck geschéckt ginn. Hannert der hollännescher Ekipp koum nëmmen nach den Titelverdeedeger Sunweb.Bei der Tëschenzäit no 22 Kilometer loung déi britesch Ekipp Wiggle High5 un der Spëtzt. Si haten 10 Sekonne Virsprong op d'Ekipp Canyon/SRAM Racing an der 18 op Boels Dolmans mam Christine Majerus. Sunweb loung hei nëmmen op der 5. Plaz op 35 Sekonnen.Op de leschten 32 Kilometer hunn d'Positiounen du awer nach eng Kéier geännert. D'Ekipp Canyon/SRAM Racing konnt Wiggle High5 afänken a sech den Titel um Enn souverän sécheren. Och Boels Dolmans mam Christine war um zweeten Deel vun der Stréck méi séier wéi Wiggle High5 a konnt sech iwwer Sëlwer freeën. Si haten e Réckstand vun 22 Sekonnen op déi nei Weltmeeschterinnen. Bronz war um Enn fir Sunweb, dat mat engem Réckstand vun 28 Sekonnen. Wiggle High5 ass op déi 4. Plaz komm.

