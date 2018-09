© pressphoto Archiv

Den 19 Joer alen Dän huet déi 27,8 Kilometer an 32 Minutten an 31 Sekonnen zeréckgeluecht an hat domat 33 Sekonnen Avance op de Brent van Moer aus der Belsch a säi Landsmann Mathias Norsgaard, deen 38 Sekonne Retard hat.Aus Lëtzebuerger Siicht kënnt den Tom Wirtgen, deen dat lescht Joer nach op déi 4. Plaz koum, op déi 26. Plaz mat engem Retard vun 1 Minutt an 31 Sekonnen. De Pit Leyder kënnt op déi 50. Plaz mat engem Réckstand vun 3 Minutten an 8 Sekonnen.Bei den Damme gouf et eng Victoire vum Rozemarijn Ammerlaan aus holland. Si gewënnt virum Camilla Alessio aus Italien an dem Elynor Bäckstedt aus Groussbritannien.