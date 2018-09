Virun allem wann ee weess, dass de Parcours op der Weltmeeschterschaft ganz schwéier ass. D'Decisioun, fir Forfait ze erklären, ass dem Christine Majerus awer net einfach gefall. Ma fir d'Lëtzebuerger Cyclistin war et wichteg, op hire Kierper opzepassen a gesond kënnen an déi nei Cyclocross-Saison eranzegoen.

An dass d'Christine Majerus eng vun de beschte Cyclocross-Fuererinnen ass, huet si dëst Joer bei der Weltmeeschterschaft zu Valkenburg an Holland gewisen, wou si op déi 4. Plaz koum. Déi nächste Stroossen-Saison ass awer och eng ganz wichteg. Et geet ëm d'Qualifikatioun fir d'Olympesch Spiller zu Tokio 2020.



Offiziellt Schreiwes vum Christine Majerus

« Je suis tombée malade il y a 4 semaines à mon retour du Tour de Norvège. Depuis, chaque entraînement et chaque compétition est un vrai combat physique et mental. J’ai puisé dans mes dernières ressources et j’ai mis toute l’énergie qui me restait dans la préparation du contre-la-montre par équipes puisque c’était un objectif important pour ma formation.

Malheureusement, malgré une performance très correcte hier lors du contre-la-montre par équipes, j’ai dû me rendre à l’évidence que la grande fatigue perçue ces dernières semaines était toujours présente et que je suis donc actuellement loin de mon meilleur niveau. Dans ces conditions, mon entraîneur et moi-même avons pris la décision de mettre ici un terme à ma saison route afin de pouvoir faire dès à présent une vraie coupure et de permettre à mon organisme de récupérer au mieux avant l’hiver prochain. Terminer ainsi cette saison me permet également de conclure sur une bonne note avec la médaille d’argent remportée avec mon équipe hier et d’éviter la course de trop.

Je tiens également à remercier mon équipe et mes sponsors pour leur compréhension et leur soutien. J’espère ainsi pouvoir vous donner rendez-vous prochainement sur les terrains de cyclo-cross à nouveau en pleine possession de mes moyens.»