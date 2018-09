E Vëlostrainer fir d'Pist/Reportage Rich Simon



Deen Ament hätt Lëtzebuerg dann no ronn 57 Joer nees een Oval. Deen Ament kann een dann och nees drun denken, fir Coureuren ze kréien, déi op der Pist eng Karriär kënnen envisagéieren.Mam Lull Gillen hat Lëtzebuerg schonns eng Kéier ee vun de weltbeschte Coureuren op der Pist. Dat ass awer schonns ganz laang hir. Dat war vun Enn de 40er bis Mëtt de 60er Joren. An zanterhier hat Lëtzebuerg jo och kee Velodrome méi, wou een hätt kéinte seriö trainéieren. Dee kënnt elo an dat bedeit, dass ee muss probéieren Coureuren ze forméieren, déi den Niveau kréien, fir de Grand-Duché op Europa- a Weltmeeschterschaften respektiv op Olympesche Spiller ze vertrieden. Dat weess och de President vun der Vëlosfederatioun, Camille Dahm.