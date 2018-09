De Remco Evenepoel hat de GP General Patton 2018 gewonnen. © RTL-Archiv

Hien hat domat eng Avance vun 1 Minutt an 24 Sekonnen Avance op de Australier Lucas Plapp. Bronze kritt den Andrea Piccolo aus Italien.

Aus Lëtzebuerger Siicht, koum den Arthur Kluckers mat engem Retard vun 3 Minutten an 42 Sekonnen op déi 31. Plaz. De Gilles Kirsch hat um Enn en Réckstand vun 4 Minutten an 33 Sekonnen an koum op déi 45. Platz.



FOTOGALERIE: WM am Cyclissem zu Innsbruck (23.-30.9.2018)



De Remco Evenepoel huet eréischt d'lescht Joer am Abrëll mam Cyclissem ugefaangen. Virun senger Vëloscarrière war hie Futtballspiller (Defensiivt Mëttelfeld), dat ënner anerem bei Anderlecht a PSV Eindhoven. E gouf spéider an d'U15 an U16 Nationalequipe vun der Belsch selektionéiert. Hien huet d'lescht Joer decidéiert, sech voll a ganz op seng Vëloscarrière ze konzentréieren. Am Juli huet hien iwwregens de GP General Patton hei zu Lëtzebuerg gewonnen.



Vum 1. Januar 2019 u wäert hien un der Säit vum Bob Jungels bei Quick Step Floors fueren. De Belsch huet e Kontrakt vun 2 Joer ënnerschriwwen.





GP General Patton: Schlussvictoire vum Remco Evenepoel (08.07.2018) De Belsch gewënnt um Enn virum Mattia Petrucci an dem Xandres Vervloesem. Arthur Kluckers a Gilles Kirsch klasséieren sech op de Plaazen 16 an 19.