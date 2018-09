Op der Weltmeeschterschaft am Cyclissem zu Innsbruck ass um Mëttwoch d'Eenzelzäitfueren. Ee vun de Favoritten op den Titel ass de Bob Jungels.

Am Equippen-Zäitfueren hat de Lëtzebuerger jo schonn e Sonndeg d'Goldmedaile gewonnen.

Haut geet et da fir hien eleng iwwer knapp 53 Kilometer. Den Depart vum Lëtzebuerger, fir e Parcours vun iwwert enger Stonn, ass um genee 15.23 Auer.



Zu de Favoritte gehéieren nieft dem Bob Jungels den hollänneschen Titelverdeedeger Tom Dumoulin an de Rohan Dennis aus Australien, dee fir d'lescht déi zwee Contre-la-Montre bei der Vuelta gewonnen hat.



