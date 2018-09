X

Um 15:23 Auer ass de Bob Jungels un den Depart vum Eenzelzäitfueren iwwer 52,5 Kilometer gaangen. Ewéi hie bei Kilometer 16,6 déi éischt Tëschenzäit passéiert huet, hat hie knapp 18 Sekonne Retard op den Tejay van Garderen, deen zu deem Zäitpunkt a Féierung louch. Dem Amerikaner seng Zäit sollt awer do net déi bescht bleiwen, well do waren direkt nach puer Zäitfuerspezialisten, déi ee gutt Stéck méi séier waren. Ewéi d'Coureuren alleguerte passéiert waren, hat den Australier Rohan Dennis, déi beschten Zäit, dat knapp 9 Sekonne virum Titelverdeedeger Tom Dumoulin. De Bob Jungels louch deen Ament op der 19. Plaz op 1 Minutt.Virun der 2. Tëschenzäit stoung ee knapp 4 Kilometer laange Bierg um Programm. No dësem ass de Lëtzebuerger als 14. uewe passéiert an hat hei schonns 1 Minutt an 38 Sekonne Retard op de Patrick Bevin aus Neiséiland, deen zu deem Ament a Féierung louch. Ma och hei sollt de Rohan Dennis déi bescht Zäit hileeën an dat mat Ofstand, hien hat hei 1 Minutt an 1 Sekonn Avance op den Zweeten, den Tom Dumoulin. De Bob Jungels war um Enn hei de 24. op 3 Minutten a 45 Sekonnen.Bis Op d'Arrivée sollt de Rohan Dennis dee Séierste bleiwen, esou dass den Australier sech säin éischte Weltmeeschtertitel am Eenzelzäitfuere séchere konnt, dat virum Titelverdeedeger Tom Dumoulin. Bronz geet un de Belsch Victor Campenaerts. Aus Lëtzebuerger Siicht kënnt de Bob Jungels op déi 24. Plaz mat engem Retard vu 4 Minutten an 48 Sekonnen.